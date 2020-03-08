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R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

8 Mart 2020

Bu hafta dolunay gerçekleşirken, 10’unda Merkür de düzgün hareketine dönüyor. Pek çok alanda yeniden değerlendirme ve muhasebe yapma gereği var. Koşulların çok net olduğu söylenemez, ancak yeni imkânlar da belirmekte. Özellikle 11’i civarında daha fazla fırsat ya da destek bulabileceğimiz imkânlar olacak. Bu hafta Boğa burcunda ilerleyen Venüs birikimlerimizi daha iyi kullanabileceğimiz imkânlara işaret etmekte.

AY TAKVİMİ

8 Mart Pazar: Sabah keyifli şeyler arasak bile, daha dikkatli olmamız gerekebilir.
9 Mart Pazartesi: Dolunay zamanında, düşüncelerimizi sonuca ulaştırmamız önem kazanmakta.
10 Mart Salı: Başak’ta dolunay hizmet, çalışma ve sağlık konularına vurgu yapmakta.
11 Mart Çarşamba: Günün ilk yarısında bazı sıkışıklıklar, huzursuzluklar var.
12 Mart Perşembe: Öğle sonrasında biraz daha dengeli ve sakin düşünmeye ihtiyacımız olacak.
13 Mart Cuma: Ay bugün yanan yolda ilerlerken, ortaklaşa konularda tartışmalı durumlar gündeme gelebilir.
14 Mart Cumartesi: Duygusal alanda çözüme götürmemiz gereken bazı huzursuzluklar söz konusu.


Bu hafta size ne getirecek
Bu hafta size ne getirecek
Bu hafta size ne getirecek




R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

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