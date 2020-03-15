Bu hafta size ne getirecek?

Fikirlerin, arayış ve beklentilerin öne çıktığı bir haftadayız. Artık iletişim gezegeni Merkür düzgün hareketine döndü. İletişimde toparlanma devam edecek. Düşüncelerimize yeniden şekil vermek pek kolay olmasa da anlatmak ve ortaya koymak yönünde çok daha gayretliyiz. 16’sındaki son dördün daha hevesli koşullar getirmekte. Ancak 17 ve 18’i oldukça yorucu ve zorlayıcı geçebilir. 20 Mart’ta ilkbahar başlarken, Mars ve Jüpiter de Oğlak’ta birleşiyor.



AY TAKVİMİ



15 Mart Pazar Dışa dönük uğraşlar ve daha fazla hareket isteği vurgulanıyor.

15 Mart Pazar Dışa dönük uğraşlar ve daha fazla hareket isteği vurgulanıyor.

16 Mart Pazartesi Günün ilk yarısı hareketli ancak akşam saatlerinde daha gerçekçi olmalıyız.

17 Mart Salı Daha gerçekçi ve özenli olmamız gereken bir gündeyiz. Geçmişten kalan konularla uğraşabiliriz.

18 Mart Çarşamba Fiziksel risk içeren durumlara dikkat edelim. Yolculuklar zor olabilir.

19 Mart Perşembe Son iki günün zorlukları ardından daha rahat edebiliriz. Gerçekçiyiz.

20 Mart Cuma Kapanmakta olan döngüler içindeyiz. Geleceğe yönelik düşünelim.

21 Mart Cumartesi Hayal gücümüzü kullanabiliriz. Ancak akşam saatlerinde dağınıklık yaşanabilir.









