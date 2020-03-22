Bu hafta size ne getirecek?

Önemli değişikliklerin gündeme geldiği günlerdeyiz. Satürn Saka burcuna ilerliyor. İlk aşamada burada 2 Temmuz’a kadar kalırken, tüm insanları etkileyen konulara disiplin ve sınırlama getiriyor. 24’ünde Koç burcunda yeniay var. 22’si ve 23’ünde koşullar kolay yönetilemeyebilir, bitişler dikkat çekiyor. Ancak 24’ü ile birlikte kendimizi hızlı ve yeni bir gündem içinde bulabiliriz. 27’si ve 28’inde yaratıcı imkânlar var. Sanatsal uğraş ve keyifli fırsatlar olabilir.

AY TAKVİMİ

22 Mart Pazar Olaylar kontrolümüz altında olmayabilir. Bugün fazlası ile hayallere kapılabiliriz.

23 Mart Pazartesi Yeniay öncesinde her şey biraz dağınık ve yönsüz olabilir. Kabullenme içeren günlerdeyiz.

24 Mart Salı Bugün Koç’taki yeniay hayatımıza daha fazla hareket ve girişim isteği getirmekte.

25 Mart Çarşamba Karşılıklı konularda biraz daha sabırlı olalım. Hızlı karar almaya, sabırsızlığa çok yatkınız.

26 Mart Perşembe Özellikle sabah saatlerinde biraz daha dikkatli ve kontrollü olmaya bakalım.

27 Mart Cuma Bugün yaratıcı çalışmalar ve sanatsal uğraşlar açısından oldukça verimli olabilir.

28 Mart Cumartesi Hayatın güzel yönlerine çok daha açık olabileceğimiz bir gündeyiz. Keyfini çıkaralım.