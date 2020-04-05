Bu hafta size ne getirecek?

Hassas bir haftadan geçiyoruz. Yan yana gelen Jüpiter-Plüton ekonomi, sistemler ve şirketler açısından mücadeleye işaret ediyor. 7’sinde Mars-Uranüs karesi ve hemen ardından Terazi’de dolunay bizi duygusal alanda huzursuz kılabilir. Anlayışlı kalmaya özen gösterelim. Yanan yolda gerçekleşen dolunay halkı ilgilendiren konular ve sağlık alanında endişeleri artırabilir. Neyse ki 11’inden sonra Merkür Koç’a yerleşirken yeni fikirler, yeni yaklaşımlardan ilham alabiliriz. Daha net düşünceler ve planlarımız olacak.



AY TAKVİMİ



5 Nisan Pazar Eldeki işleri düzeltmek ve uygulayıcı olmak için çok iş yapabiliriz.

6 Nisan Pazartesi Karışıklıkların önüne geçmek ve özenli olmak durumundayız.

7 Nisan Salı Dolunay yaklaşırken, ilişkilerde hassasiyet de artıyor.

8 Nisan Çarşamba Bugün dolunay karşılıklı konulara ve hassas durumlara işaret ediyor.

9 Nisan Perşembe Psikolojik açıdan bizi zorlayan, huzursuz eden durumlar var. Sakin olalım.

10 Nisan Cuma Mücadele gerektiren durumlar var. Soğukkanlı olmak işe yarayacak.

11 Nisan Cumartesİ Bugün yeni fikirler ve ilham veren koşullar var. İyi değerlendirmeye bakalım.















