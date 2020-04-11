Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta 15 Nisan’da son dördün gerçekleşirken, Güneş dikkat çekici açılar yapıyor. Büyük bir çaba ve odaklanma içinde olabiliriz. Kendimizi yenilemek için daha kararlı ve mücadeleciyiz. İş hayatına ait konulara özen göstermek, gerekli değişiklikleri yapmak ve belirli seçimlerde bulunmak gerekebilir. Belirsizlikler ağır basarken, bizi düzene sokabilecek imkânları daha iyi değerlendirmeye bakalım. 18’i civarında ise hareket, iletişim ve sohbet içeren konularda daha olumlu ve güzel fırsatlar bulabiliriz.