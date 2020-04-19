Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta 23’ünde Boğa burcunda Uranüs ile birleşen bir yeniay gerçekleşecek. Bu dönemde beklenmedik koşullar ve biriken bir gerilim var. Uranüs yeni şeyler, keşiflerle ilgili olduğu kadar sarsıntı yaratan durumlarla da ilgilidir. Ekonomik konularda istikrarı sağlamak konusu gerginlik yaratabilir. Haftanın ilk günlerinde, özellikle 21’i civarında koşullar oldukça kısıtlayıcı ve şanssız olabilir. Daha esnek olmaya özen göstermeliyiz. 25’inde Plüton geri dönmeye başlarken, doğa olayları, hayatımızda baskı ve dönüşüm içeren temalar daha çok vurgulanabilir.

AY TAKVİMİ

19 Nisan Pazar Hayallere açığız ve bu nedenle günü yaratıcı çalışmalara ayırabiliriz.

20 Nisan Pazartesi Ani değişiklikler gündeme gelebilir. Hızlı karar versek de elde olmayan nedenler var.

21 Nisan Salı Ay küçülürken aceleci davranmamalıyız. Yeni bir bilgi ya da fikir çok şey değiştirebilir.

22 Nisan Çarşamba Şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Ancak beklenmedik koşullar da gündeme gelmekte.

23 Nisan Perşembe Yeniay hayatımıza daha fazla yenilik ve farklı şeyler yapma arzusu getiriyor.

24 Nisan Cuma Enerjimizi sanatsal konulara ayırmak açısından güzel zamanlar var.

25 Nisan Cumartesi Zihinsel açıdan oldukça aktifiz ancak kafamızı iyi toparlamaya bakalım.