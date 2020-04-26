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R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

26 Nisan 2020

Bu hafta Ay büyürken düşüncelerimizi daha somut ve uygulayıcı hale getirebiliriz. Koşullar bizi farklı davranmaya götürüyor. Özellikle maddi konularda stratejik düşünmek durumundayız. 27’sinde Merkür’ün Boğa burcuna ilerlemesiyle daha gerçekçi düşünmeye başlayabiliriz. Sabırlı olmak gerekiyor. Düşüncelerimizi uygulamaya koyabilmek için adım adım ilerlemek durumundayız. 30’undaki ilk dördün son derece kararlı davranabileceğimizi, yaptığımız işe kalbimizi koyacağımızı anlatıyor. Yeni uygulamalar, yeni fikirler ve çok daha farklı yaklaşımlar geliştirebiliriz.

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

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