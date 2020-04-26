Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta Ay büyürken düşüncelerimizi daha somut ve uygulayıcı hale getirebiliriz. Koşullar bizi farklı davranmaya götürüyor. Özellikle maddi konularda stratejik düşünmek durumundayız. 27’sinde Merkür’ün Boğa burcuna ilerlemesiyle daha gerçekçi düşünmeye başlayabiliriz. Sabırlı olmak gerekiyor. Düşüncelerimizi uygulamaya koyabilmek için adım adım ilerlemek durumundayız. 30’undaki ilk dördün son derece kararlı davranabileceğimizi, yaptığımız işe kalbimizi koyacağımızı anlatıyor. Yeni uygulamalar, yeni fikirler ve çok daha farklı yaklaşımlar geliştirebiliriz.