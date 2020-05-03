Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta 7’sinde gökyüzünde Akrep burcunda kritik bir dolunay var. Dolunaylar süregelen konuları en yüksek noktaya çıkarırken bizi daha fazla düşünmeye ve değerlendirme yapmaya zorlar. Akrep’te dolunay özellikle kendimizi güvende ve huzurlu hissetmekle ilgili bir huzursuzluğu ve eksikliği vurguluyor. Gizli şeyler de ortaya çıkabilir. Bu nedenle önümüzdeki iki hafta boyunca içinde bulunduğumuz koşullar koronavirüs açısından da kritik bir önem taşıyor. 4’ü civarında başkalarından beklentilerimizde daha gerçekçi olmalıyız. Bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Ay düğümleri de burç değiştirirken, yeni temaların öne çıktığını, uluslararası alanda hızlı gelişmelerin olabileceğini söyleyebiliriz. 5’i civarında yeni haberler ve gelişmeler önümüze bakabileceğimiz hızlı adımlar getirecek.



AY TAKVİMİ



3 Mayıs Pazar Yeteneklerimizi pratik hayata dökebileceğimiz bir gündeyiz. Verimli olabiliriz.



4 Mayıs Pazartesi İlişkilerimize akılcı şekilde bakabiliriz. Başkalarından beklentilerimizi dengeleyelim.



5 MAYIS Salı Görüşme ve uzlaşı içinde olma imkanı var. Tartışmalara girmemeye bakalım.



6 MAYIS Çarşamba Dolunay yaklaşırken huzursuzluklar artabilir. Sakin olmaya çalışalım.



7 MAYIS Perşembe Dolunay altında güven ve huzur konusunda kendimizi zorda hissedebiliriz.



8 Mayıs Cuma Düşüncelerimizde abartılı gitmeyelim. Ortaklı konular ve sorumluluklar bizi huzursuz kılabilir.

9 Mayıs Cumartesi İlişkilerimizde karışıklık ya da belirsizlikler yaşanabilir. Yine de iyimserliğe ve harekete açığız.















