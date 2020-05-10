Bu hafta size ne getirecek?

Oldukça dikkat çekici bir haftadayız. Üç gezegen peşi sıra bu hafta gerilemeye başlıyorlar. 11’inde Satürn, 13’ünde Venüs ve 14’ünde Jüpiter retro olacaklar. Gezegenlerin geri gitmesi zorunlu bir muhasebeyi de beraberinde getirir. İyicil gezegenlerin geri gitmesi iyi sayılmaz. Bu dönemde yeniden üstünden geçilmesi gereken pek çok konu var. 11’i civarında iletişimde ve görüşmelerde fikir ayrılıkları yaşanabilir. 12’si ile birlikte düşüncelerimizde daha esnek ve uyumlu olmayı gerektiren koşullar artıyor. Kurallar konusunda daha sorumlu olabiliriz. 13’ünde ise Mars, Balık burcuna girerken Venüs de geri gidiyor. Bu dönemde duygusal nedenlerle özellikle aşkta ve ilişkilerimizde daha dengesiz olabileceğimiz günlerdeyiz.