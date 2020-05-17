Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta gökyüzü trafiği oldukça hızlı değişiklikleri bir araya getiriyor. Güneş 20’sinde İkizler burcuna ilerliyor; böylece İkizler’deki vurgu giderek artıyor. Hareket, iletişim ve seçeneklerin çoğaldığı günlerdeyiz. Konuşmalar, sohbetler renkleniyor. Ancak kafa karıştırıcı durumlar ve yanlış değerlendirmeler de yaşanabilir. Zira hafta boyunca kare açıda kalan Venüs ve Neptün aşkta ve değer verdiğimiz konularla ilgili karmaşalara, aşırı hayallere ve dolayısıyla ilişkilerde yanlışlıklar içine de girebileceğimiz durumlara işaret ediyor. Bu bakımdan 22’sinde İkizler’deki yeniay hem canlı hem de kafa karıştırıcı, dağınıklık yaratabilecek koşullar getiriyor. Biraz uyanık olmakta yarar var.

Ay takvimi

17 Mayıs Pazar Günün ilk yarısında biraz karışık ve yorucu durumlar var, akşam saatleri daha enerjik olabiliriz.

18 Mayıs Pazartesi Yenilik ve değişiklik istiyoruz ancak aceleci olmamalıyız.

19 Mayıs Salı Öğle saatlerinde sosyal konular, görüşmeler açısından daha verimli koşullar bulabiliriz.

20 Mayıs Çarşamba Maddi konularda beklenmedik koşullar bizi daha huzursuz kılabilir.

21 Mayıs Perşembe Yeniay öncesinde sıkışıklıklar, yolunda gitmeyen durumlar söz konusu. Sabırlı olalım.

22 Mayıs Cuma Yeniay daha fazla hareket ve canlılık getiriyor ancak psikolojik dengesizlikler de var.

23 Mayıs Cumartesi Daha fazla iletişim, hareket ve sürekli fikir değiştirme söz konusu.