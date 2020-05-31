Bu hafta size ne getirecek?

5 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, dengesiz ve huzursuzluk içeren koşullara işaret ediyor. Dolunaylar enerjilerin boşaldığı zamanlardır. Bu dolunayın Mars ve Neptün ile oluşturduğu kare, her şeyi biraz daha bulanık ve karmaşık hale getiriyor. Özellikle 5 Haziran civarında fiziksel risk taşıyan koşullara, çatışma, aldanma da getirebilecek konulara dikkat edilmeli. Mümkünse önemli kararlardan ya da başlangıçlardan uzak durulmalı. Bu dönemde ilişkilerimizde pek çok yanlışlık ya da aldanma ortaya çıkabilir.