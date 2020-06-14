Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta Yengeç’te Güneş tutulması yaklaşırken, Merkür de geri harekete dönüyor. Düşüncelerimizde, özellikle bizi duygusal alanda meşgul eden, hassas kılan konularda yeniden ele almamız gereken durumlar var. Eve, aileye yönelik konular, ailemizi ya da sevdiklerimizi ilgilendiren alanlarda daha hassas bir dönemdeyiz. Bu dönemde sözlerimizde açık ve net olmak pek kolay olmayabilir; bu nedenle gizli kalan bilgiler, haberler pek çok şeyi erteleyebilir, değiştirebilir. 19 ve 20’si civarında bitişler, sonlanmalar ve çift durumlara son verebileceğimiz olaylar da söz konusu.



AY TAKVİMİ





14 Haziran Pazar Kendimizi daha cesur ve mücadeleci bulabiliriz. Enerjimizi yapıcı yönde kullanalım.

15 Haziran Pazartesi Ortaklaşa konularda ve aşkta sabırlı olalım. Beraberliklerde çelişkili tutumlar gündeme gelebilir.

16 Haziran Salı Günün ilk yarısında koşullar pek tutarlı olmayabilir. Akşam saatlerinde pozitif olalım.

17 Haziran Çarşamba Pratik konularda veya işte etkin ve çalışkan olmalıyız. Gayret içindeyiz.

18 Haziran Perşembe Kişisel gücümüzü ortaya koymak ve en iyisini yapmak için çaba gösterebiliriz.

19 Haziran Cuma Aşkta ve arkadaşlıklarda canlılık var. Ancak sabırlı olmak gerekiyor.

20 Haziran Cumartesi Güneş tutulması öncesinde sıkışık bir atmosferde gibi hissedebiliriz. Yenilikler kapıda.





















