Bu hafta size ne getirecek?

Bugün Yengeç burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasıyla yeni dengeler gelişmeye başlıyor. Tutulmalar ani olaylara, çevresel değişikliklere işaret eder. Bu dönemde kendi iç dünyamıza, sevdiklerimize, ailevi konulara daha fazla zaman ayırmak isteriz. Aynı zamanda geri gitmeye başlayan Merkür, iletişim, konuşmalar ve görüşmeler düzeyinde belirsizliklerin ya da kimi zaman eksiklerin olduğu durumları gündeme getirebilir. Karar verebilmek için daha çok düşünmek, hatta hissetmek durumundayız. Bu hafta 25’inde Venüs’ün düzgün harekete dönmesi, aşka ve ilişkilerimize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğimizi anlatıyor.

AY TAKVİMİ

21 Haziran Pazar Güneş tutulması altında duygusal alanda sizi hassas kılan konular öne çıkabilir.

22 Haziran Pazartesi Yeni bir haber eşliğinde harekete geçebilirsiniz. Sezgileriniz size yol gösterebilir.

23 Haziran Salı Günün ilk yarısında, öğle saatlerinde sabırlı ve sorumlu davranmak gerekebilir.

24 Haziran Çarşamba Kararlı da olsanız, planlarınızda esnek davranmanız olumlu sonuçlar getirecek.

25 Haziran Perşembe Biraz sabırlı davranmak, değişen koşullara uymak gerek. İnat zarar verebilir.

26 Haziran Cuma Pratik ve becerikli olabileceğimiz bir gündeyiz. Şartlara uyum göstermeliyiz.

27 Haziran Cumartesi Gereksiz durumlar yüzünden huzursuz olabilir, duygusal alanda karmaşanın içine girebiliriz.