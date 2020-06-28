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R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

28 Haziran 2020

Bugünden itibaren yılın ikinci yarısında bizi meşgul edecek temalar öne çıkmaya başlıyor. Mars uzun süre kalacağı Koç burcuna ilerleyerek bizi daha hızlı karar vermeye, harekete geçmeye iten koşulları getiriyor. Bu hafta pek çok yeni fırsat ve hareketlendirici imkân doğuyor. 2 Temmuz’da Satürn de Oğlak burcuna geri dönerek, bir süredir ertelemek durumunda kaldığımız işleri, sorumlulukları yeniden karşımıza çıkarıyor. Bu dönemde her zamankinden daha kararlı ve disiplinli olmaya bakmalıyız. Haftanın ilk günlerinde ilişkilerimizi daha dengeli şekilde ilerletmeliyiz.

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

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