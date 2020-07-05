Bu hafta size ne getirecek?

Bugün Oğlak burcunda Ay tutulması var. Bugün ve haftanın ilk günlerinde bizi duygusal açıdan ciddi bir muhasebeye götüren koşullar içinde olabiliriz. Ailevi konularda, duygusal alanda kendimizi pek güvende hissedemeyebiliriz. Aynı zamanda ilişkilerimiz üzerinde de düşünme gereği olabilir. 8’i civarında daha sakin ve dengeli olmaya çalışalım. Bazı iletişim kazaları, yanlışlıklar yüzünden tartışmalar gündeme gelebilir. Önyargılı olmamak gerek. Bu dönemde anlaşılamamak ya da net bir iletişim kuramamanın getirdiği sıkıntılar yaşayabiliriz.

AY TAKVİMİ

5 Temmuz Pazar Oğlak burcundaki Ay tutulması ailevi konularda bazı sıkıntıları öne çıkarabilir.

6 Temmuz Pazartesi Şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Sabah saatleri daha kasvetli geçebilir.

7 Temmuz Salı Kendinizi bağımsız şekilde ifade edebiliriz. Planlar değişiyor.

8 Temmuz Çarşamba Gruplar ve arkadaşlıklar içinde çok şey yapabileceğimiz bir gündeyiz.

9 Temmuz Perşembe Hayallere açığız; yaratıcı konulara, sanatsal işlere zaman ayırabiliriz.

10 Temmuz Cuma Tembellik etmemek gerekiyor. Sezgilerimiz pek çok şey söyleyebilir.

11 Temmuz Cumartesi Günün ilk yarısında dağınıklıklar olsa da öğleden sonra kararlılık içinde olabiliriz.





