Bu hafta size ne getirecek?

Haftanın ilk gününde Yengeç burcunda gerçekleşen yeniay, bu dönemde duygusal alanda sevdiklerimize, ailemize daha fazla yönelebileceğimizi anlatıyor. Ancak bir süredir devam eden sınırlamalar ve sorumluluklar da dikkati çekmekte. Artık Merkür düzgün hareketinde ilerlerken eksik gördüğümüz, hâlâ tamamlayamadığımız işleri, görüşmeleri yeniden ele alabilir, tamamlayabiliriz. 21’i civarında daha sabırlı ve gerçekçi olmaya bakalım. 22’sinde Aslan burcu bize daha fazla güven ve istikrar arayışı getiriyor. 24’ü civarında çalışma hayatımıza ait konularda daha çalışkan ve pratik adımlar atabiliriz.

Ay takvimi

19 Temmuz Pazar Bugün bizi daha alıngan ve hassas kılan şeylerin farkında olalım.

20 Temmuz Pazartesi Yeniayın etkisiyle korunma isteği içindeyiz. Test eden koşullar var.

21 Temmuz Salı Bugün kendimize güvenebilir ve daha kararlı adımlar atabiliriz.

22 Temmuz Çarşamba Kişisel konularda duygularımızı daha iyi anlatabiliriz.

23 Temmuz Perşembe Pratik ve gerçekçi düşünerek çalışma konularında daha verimli olabiliriz.

24 Temmuz Cuma Bugün aşkta ve ilişkilerimizde oldukça etkiye açığız ve hayallere dalabiliriz.

25 Temmuz Cumartesi Karşılıklı konularda, ilişkilerimizde sınırlarımıza, yapabileceklerimize özen gösterelim.