Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta iletişim gezegeni Merkür pek çok açı kuruyor. Sözlerimize ve düşüncelerimize daha dikkatli yaklaşmamız gereken günlerdeyiz. İletişimde, görüşmelerde bizi baskılayan durumlar var. Aşırı hassasiyetlerimizi bir kenara koyalım. Haftanın ilk günlerinde duygusal bir yoğunluk içindeyiz ve bu durum ilişkilerimize de yansıyabilir. Yanlış değerlendirmeler ve karmaşa yaşayabiliriz. 30’u civarında karşılıklı konularda beklentilerimiz yüksek olabilir. Ancak üstümüzde yük oluşturan eleştirilere daha gerçekçi yaklaşmalıyız. 31’i civarında daha yüksek bir enerji ve hevesle ilerlemek isteyebiliriz.