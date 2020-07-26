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R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

26 Temmuz 2020

Bu hafta iletişim gezegeni Merkür pek çok açı kuruyor. Sözlerimize ve düşüncelerimize daha dikkatli yaklaşmamız gereken günlerdeyiz. İletişimde, görüşmelerde bizi baskılayan durumlar var. Aşırı hassasiyetlerimizi bir kenara koyalım. Haftanın ilk günlerinde duygusal bir yoğunluk içindeyiz ve bu durum ilişkilerimize de yansıyabilir. Yanlış değerlendirmeler ve karmaşa yaşayabiliriz. 30’u civarında karşılıklı konularda beklentilerimiz yüksek olabilir. Ancak üstümüzde yük oluşturan eleştirilere daha gerçekçi yaklaşmalıyız. 31’i civarında daha yüksek bir enerji ve hevesle ilerlemek isteyebiliriz.

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

 

R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

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