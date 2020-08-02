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R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

2 Ağustos 2020

Pazartesi günü çok dikkat çekici ve gerilim yüklü bir dolunay meydana geliyor. Saka burcundaki dolunay, Uranüs ile kare açı yaparken, hayatımıza daha fazla heyecan, ani olaylar getiriyor. Bu dönem her anlamda epey sarsıcı geçebilir. Kendimizi göstermek, farklılığımızı ortaya koymak için çok daha radikal hatta sert davranabiliriz. Böyle zamanlarda biriken pek çok şey aniden boşalabilir. İlişkilerimizde, yaratıcı alanda kendi isteklerimizi vurgulamak isteyebiliriz. 5’i sonrasında düşüncelerimizde daha emin ve dışadönük bir tutum içindeyiz. 7’si sonrasında aşkta ve beraberliklerde ailevi temalar ve daha koruyucu bir tutum vurgulanıyor.

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

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