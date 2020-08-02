Bu hafta size ne getirecek?

Pazartesi günü çok dikkat çekici ve gerilim yüklü bir dolunay meydana geliyor. Saka burcundaki dolunay, Uranüs ile kare açı yaparken, hayatımıza daha fazla heyecan, ani olaylar getiriyor. Bu dönem her anlamda epey sarsıcı geçebilir. Kendimizi göstermek, farklılığımızı ortaya koymak için çok daha radikal hatta sert davranabiliriz. Böyle zamanlarda biriken pek çok şey aniden boşalabilir. İlişkilerimizde, yaratıcı alanda kendi isteklerimizi vurgulamak isteyebiliriz. 5’i sonrasında düşüncelerimizde daha emin ve dışadönük bir tutum içindeyiz. 7’si sonrasında aşkta ve beraberliklerde ailevi temalar ve daha koruyucu bir tutum vurgulanıyor.