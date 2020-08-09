Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta pek çok alanda kararlılık içindeyiz. Ancak bu kararlılığımızın kişisel bir inada dönüşmemesine gayret etmeliyiz. Hızlı ilerleyen Merkür, büyük düşünceler ve projeler içinde olabileceğimizi anlatıyor. Kendimize güvenebiliriz. Duygusal alanda ailevi konular içinde bulunmak, yakınlık yaratmak güzel olacak. Haftanın ikinci yarısına, özellikle 13’ü civarına çok dikkat etmeliyiz. Bizi daha hırslı ve öfkeli yapan durumlarla karşılaşabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Bununla birlikte, değiştirilmesi zor durumlarda bizi baskılayan, engelleyen konularla da yüzleşebiliriz. Akılcı ve esnek olmalıyız.

AY TAKVİMİ

9 Ağustos Pazar Acele etmemeliyiz. Ani hareketler kazalara davetiye çıkarabilir.

10 Ağustos Pazartesi Beklenmedik durumlar, parasal konularda düşünmemize neden olabilir.

11 Ağustos Salı Yapıcı olalım. Duygusal güvensizlik hissedersek çok şey değişebilir.

12 Ağustos Çarşamba Günün ilk yarısında beklemeler, sıkışmalar var. Akşam iletişim ve sohbet mümkün.

13 Ağustos Perşembe Gruplar içinde, sosyal alanda çok şey yapabiliriz. İlişkilere yönelebiliriz.

14 Ağustos Cuma Anlaşılır ve yenilikçi bir tutum izleyebiliriz. Bir duygu etrafında bir araya gelmek mümkün.

15 Ağustos Cumartesi Ay’la Venüs yan yana gelirken, özel hayatımızda mutlu olmak daha kolay. Sevdiklerimizle bir arada olalım.