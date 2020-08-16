Bu hafta size ne getirecek?

Bu dönemde Merkür çok hızlı ilerlerken, görüşmeler, anlaşmalar ve işle ilgili konularda daha ivedi sonuçlar elde edebiliriz. Ancak 19’undaki yeniaya kadar sabırlı olmak gerekiyor. 20’si civarında bir süredir üzerinde düşündüğümüz konularda yenilikler daha kolay olacak. Bu tarihten itibaren kişisel düzenimizi, işe yönelik konuları ele almak daha faydalı sonuçlar getirebilir. Aslan burcundaki yeniay bize yaşam enerjisi ve kendimize daha çok güven duyabileceğimiz imkanlar sağlıyor. 22’si civarında ortaklı işleri, ilişkilerimizi hızlandırabiliriz.

AY TAKVİMİ

16 Ağustos Pazar Bugün sabırlı davranmakta fayda var. Fazla hassaslık içinde olabiliriz.

17 Ağustos Pazartesi Ay kapanırken aceleci olmamalıyız. Şartları değiştiren haberler alabiliriz.

18 Ağustos Salı Eksikleri tamamlamak, kimi zaman bitişler, tamamlanmalar içinde olmak daha yararlı olacak.

19 Ağustos Çarşamba Daha hızlı hareket edebileceğimiz bir gündeyiz. İşle ilgili konuları düzene sokabiliriz.

20 Ağustos Perşembe Sabah saatlerini daha iyi değerlendirebiliriz. Güzel şeyler yaratmak için imkanlar var.

21 Ağustos Cuma Günün ilk yarısında bazı sıkışıklıklar yaşanabilir. Karşılıklı konular önem kazanıyor.

22 Ağustos Cumartesi Bugün ailevi ve bizi duygusal açıdan ilgilendiren konularda daha başarılı olabiliriz. Dengede kalmaya bakalım.





