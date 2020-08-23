Bu hafta size ne getirecek?

Haftanın ilk yarısında daha çalışkan ve kararlı olmak gerekiyor. 24’ünde Mars, Satürn ile kare yaparken özellikle işle ilgili konularda ve hedeflerimizde bazı engeller ya da zorlanmalar yaşayabiliriz. Kurallar ve yöneticiler nedeniyle daha planlı ve sabırlı olmaya bakmalıyız. Kimi zaman kaza yaratabilecek olasılıklara da dikkat etmek gerekebilir. 25’inde enerjimizi daha pozitif ve yeni düşüncelere yoğunlaşarak kullanabiliriz. Aynı anda birden fazla işi bir arada götürmemiz mümkün. Benzer şekilde 29’u civarında düşüncelerimizde daha pratik ve uygulayıcı olmak elimizde. Fırsatları seyretmeyelim, eyleme de geçelim.

AY TAKVİMİ

23 Ağustos Pazar Günün ilk yarısında ilişkilerimizde gerginlikler yaşayabiliriz. Sakin olalım.

24 Ağustos Pazartesi Planlarımız ani durumlarla değişebilir. Parasal işlere dikkat edelim.

25 Ağustos Salı Duygusal açıdan bizi test eden, zorlayan durumlar var. Sakin düşünelim.

26 Ağustos Çarşamba Hareketli ve aynı anda birden fazla işle uğraşabileceğimiz bir gündeyiz.

27 Ağustos Perşembe Duygularımızda abartılı davranış yüzünden gereksiz tartışmalara girmemeliyiz.

28 Ağustos Cuma Pratik ve planlı düşünebiliriz. Işıkların uyumu iş hayatında verimli olabileceğimizi açıklıyor.

29 Ağustos Cumartesi İlişkilerimizde hassasiyet ve bizi baskılayan duygusal durumlar gündeme gelebilir