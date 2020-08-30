MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerYazarlar Bu hafta size ne getirecek?
R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

30 Ağustos 2020

2 Eylül’de Balık burcunda dolunayın gerçekleşeceği bu hafta oldukça karışık, biraz yorucu bir trafik gösteriyor. Bizi hassas ya da psikolojik açıdan karmaşık hale getiren koşullar var. Haftanın ilk günlerinde ilişkilerde uzlaşı sağlamak pek kolay değil. Kafa karıştırıcı durumlar yaşayabiliriz. Dolunay kimi zaman çaresiz hissettiğimiz durumlara da yol açabilir. Fedakarlık teması öne çıkıyor. Bugünlerde aşkta ya da keyif aradığımız konularda sıkılabilir, kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz. Diğer yandan bu hafta esnek kalabilmek, yeniliklere uyum sağlayabilmek faydalı olacak. 4’ü civarında aşkta ve arkadaşlıklarda daha sabırlı ve sakin kalmaya bakalım.

Ay takvimi

30 Ağustos Pazar Önyargılı olmamaya bakalım. Duygusal alanda daha anlayışlı davranmak gerekiyor.

31 Ağustos Pazartesi Grup çalışmaları içinde hareketlilik var ancak daha çok iş birliği yaratmalıyız.

1 Eylül Salı Günün ilk yarısı pek verimli olmayabilir ancak öğle sonrasında daha yaratıcı olabileceğimiz imkanlar var.

2 Eylül Çarşamba Dolunayın etkisi altında dışsal koşullara çok açığız. Kimi zaman kabullenme gerekebilir.

3 Eylül Perşembe Pek kolay bir gün olmayabilir. Olayları kendi akışına bırakmamız yerinde olacak.

4 Eylül Cuma Gereksiz ve aşırı cesaretten uzak duralım. Duygusal açıdan dengesiz davranabiliriz.

5 Eylül Cumartesi Oldukça hızlı bir gündeyiz. Ancak detayları da atlamamaya bakalım

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

 

 

R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

Tüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
KüçümenHaslet SoyözKüçümen
Türkiye-Yunanistan savaş senaryolarıÖzay ŞendirTürkiye-Yunanistan savaş senaryoları
Borsada ilgi gelişen işletmeler pazarınaZeynep AktaşBorsada ilgi gelişen işletmeler pazarına
60 milyon derken 15 milyona sevindikAbbas Güçlü60 milyon derken 15 milyona sevindik