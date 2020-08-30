Bu hafta size ne getirecek?

2 Eylül’de Balık burcunda dolunayın gerçekleşeceği bu hafta oldukça karışık, biraz yorucu bir trafik gösteriyor. Bizi hassas ya da psikolojik açıdan karmaşık hale getiren koşullar var. Haftanın ilk günlerinde ilişkilerde uzlaşı sağlamak pek kolay değil. Kafa karıştırıcı durumlar yaşayabiliriz. Dolunay kimi zaman çaresiz hissettiğimiz durumlara da yol açabilir. Fedakarlık teması öne çıkıyor. Bugünlerde aşkta ya da keyif aradığımız konularda sıkılabilir, kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz. Diğer yandan bu hafta esnek kalabilmek, yeniliklere uyum sağlayabilmek faydalı olacak. 4’ü civarında aşkta ve arkadaşlıklarda daha sabırlı ve sakin kalmaya bakalım.

Ay takvimi

30 Ağustos Pazar Önyargılı olmamaya bakalım. Duygusal alanda daha anlayışlı davranmak gerekiyor.

31 Ağustos Pazartesi Grup çalışmaları içinde hareketlilik var ancak daha çok iş birliği yaratmalıyız.

1 Eylül Salı Günün ilk yarısı pek verimli olmayabilir ancak öğle sonrasında daha yaratıcı olabileceğimiz imkanlar var.

2 Eylül Çarşamba Dolunayın etkisi altında dışsal koşullara çok açığız. Kimi zaman kabullenme gerekebilir.

3 Eylül Perşembe Pek kolay bir gün olmayabilir. Olayları kendi akışına bırakmamız yerinde olacak.

4 Eylül Cuma Gereksiz ve aşırı cesaretten uzak duralım. Duygusal açıdan dengesiz davranabiliriz.

5 Eylül Cumartesi Oldukça hızlı bir gündeyiz. Ancak detayları da atlamamaya bakalım