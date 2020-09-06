Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta Mars’ın gerilemeye başlamasına çok dikkat etmeliyiz. Önümüzdeki ayları etkileyecek konuların açılmaya başladığını görebiliriz. Mars 10 Eylül’den 14 Kasım’a kadar geri harekette kalacak. Bu dönemde yavaşlamak, acele etmemek ve ani çıkışlardan kaçınmak gerekiyor. Öfke yaratan konulara bulaşmamalıyız. Bu dönemde Terazi’ye ilerleyen Merkür ve Aslan’a ilerleyen Venüs sosyal konularda, arkadaşlıklarda daha dışadönük bir tempo yaratıyor. Dikkat çekmek, ilişkilerde daha aktif davranmak mümkün. 9’u civarında pek çok konuda değerlendirme yapabilir, aşırı hırslı tutumlarımızı gözden geçirebiliriz.

NOT: Haftalık yorumlarınızda özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.