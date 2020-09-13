Bu hafta size ne getirecek?

Haftayı iki bölüme ayırmak yerinde olacak. 17’sine kadar küçülen Ay, daha çok tamamlanma, bitme aşamasındaki koşullara işaret ediyor. Bugünlerde daha düşünceli olabiliriz. Jüpiter’in düzgün harekete dönmesi özellikle iş alanında yeniden düşünülmesi, kabul edilmesi gereken durumlar olduğunu anlatıyor. Daha kontrollü düşünceler içindeyiz. 15’i civarında aşkta ve güzel olan şeyler için harcamalarda abartılar, beklenmedik sürprizler, yeni farkındalıklar yaşanabilir. 17’si civarı oldukça kritik seçimler yapmayı gerektiriyor. Bugünlerde hedefimiz daha iyi iletişim kurmak ve anlaşılmak olmalı. Eğitimde, iletişimde ve yeteneklerimizi geliştirme konusunda hevesli ve pozitif davranabiliriz.

AY TAKVİMİ

13 Eylül Pazar Bugün bizi duygusal alanda zorlayan koşullarla karşılaşabiliriz.

14 Eylül Pazartesi Daha kararlı, istekli olabileceğimiz bir gündeyiz. Güzelliklere açığız.

15 Eylül Salı Ay’ın ışığı küçülürken olaylar pek istediğimiz hızda ilerlemeyebilir.

16 Eylül Çarşamba Sağlık, düzen ve iş konularında sıkışıklıklar, talihsizlikler gündeme gelebilir.

17 Eylül Perşembe Yeniay bizi kontrollü ve gerçekçi kılıyor. Esnek bir iletişim içinde kalmalıyız.

18 Eylül Cuma Yeni görüşmeler, anlaşmalar öne çıkıyor. Düşüncelerimizi paylaşma isteğindeyiz.

19 Eylül Cumartesi Olumlu görüşmeler ve anlaşmalar içinde olabiliriz. Dengeyi de korumaya bakalım.