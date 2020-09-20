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R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

20 Eylül 2020

Sonbahar geldi. 22’sinde Güneş, Terazi burcuna ilerliyor ve bu hafta test edici koşullar var. İletişimi, görüşmeleri ve hareketi anlatan Merkür, Mars ve Satürn ile T-kare açı içinde görülüyor. Bu nedenle 22-25 Eylül arasında çok daha bilinçli hareket etmeliyiz. Dikkatsiz davranırsak söz konusu günlerde iletişimde engeller, kısıtlamalar ve çatışmalar içinde olabiliriz. Kazalara ya da tartışmalara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Eğer tartıştığımız, karşıtlık yaşadığımız konular ya da görüşmeler içindeysek fazladan uyanık davranarak, öfkemize kurban olmamaya dikkat etmeliyiz. 24’ü civarında bizi fiziksel açıdan geren, yoran koşullar ya da karşıtlıklar yaşanabilir.

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

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