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R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

27 Eylül 2020

Tepkilerimize ve getirebileceği sonuçlara dikkat etmemiz gereken bir haftaya giriyoruz. Bu hafta 2 Ekim’de Koç burcunda dolunay gerçekleşecek. Ondan önce 30’unda Mars ve Satürn arasında kare açı gerçekleşiyor. Bu dönemde ilişkilere dayalı konularda fazladan sabırlı ve kontrollü olmaya bakmalıyız. Kısıtlayıcı şartlar altında sınırlarımızı aşırı zorlayabiliriz. Bu durum çatışmalara, düşmanlıklara ya da fiziksel açıdan yorucu, kaza doğurabilecek koşullara işaret edebilir. Sakin olalım, sakin düşünelim. Bu hafta düzgün hareketine dönen Satürn, iş ve sorumluluklar alanında ciddi değerlendirmeler getiriyor. Ayrıca Merkür de Akrep burcuna ilerleyerek iletişimde ve konuşmalarımızda bizi daha kararlı kılıyor.

AY TAKVİMİ

27 Eylül Pazar Kısıtlamalardan uzak, kişisel istek ve özgürlüğümüzü yaşamak isteyebiliriz.

28 Eylül Pazartesi Sabah sosyalleşme ve arkadaşlıklar için imkân var. Akşam hayalci olabiliriz.

29 Eylül Salı Karşılıklı konularda hassasiyet ve romantizm var. Hayaller yüzünden hata yapmayalım.

30 Eylül Çarşamba Sezgilere her zaman güvenilmez. Bizi kararsız bırakan koşullar söz konusu.

1 Ekim Perşembe Bugünkü dolunay tepkisel ve heyecanlı kılıyor. Sakin ve dengeli olalım.

2 Ekim Cuma İsteklerimizde ısrar etmemeliyiz. İlişkilerde gerginlik var. Kazalara dikkat!

3 Ekim Cumartesi Çocuksu davranmayarak, olaylardan ders çıkaralım. Aceleci olmamalıyız.

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

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