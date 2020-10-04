Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta Plüton’un düzgün harekete dönmesi ve özellikle 9’unda gerçekleşen Mars-Plüton karesi çok büyük güçlerin açığa çıkacağını, kimi zaman bizi baskılayan, zorlayan koşulların içinde olabileceğimizi anlatıyor. Odaklandığımız konularda acımasız olabilir ya da büyük bir mücadele içinden geçebiliriz. Dolayısıyla bu dönemde şiddet içerebilecek durumlara dikkat edelim. 7’si civarında düşüncelerimizde sabit kalmak ya da direnmek yerine farklı bakış açılarına da yer verelim. Bu dönemde aşkta ve ilişkilerde gerçekçi olma eğilimindeyiz. Eğlence, yerini yeni görevlere, yeni işlere bırakıyor.

AY TAKVİMİ

4 Ekim Pazar Düşüncelerimizi ilginç şekilde ortaya koyabiliriz. Alışverişlerde dikkatli olalım.

5 Ekim Pazartesi Parasal konular üzerinde durma ihtiyacı var. Risk almada ikilem yaşayabiliriz.

6 Ekim Salı Beklenmedik durumlar esnek olmamızı gerektiriyor. Sanat alanında başarı var.

7 Ekim Çarşamba Açık iletişim kuralım. Beklenmedik haberlerle yön değiştirebiliriz.

8 Ekim Perşembe Düşüncelerimizi yaymaya hevesliyiz. Ancak detaylara çok takılabiliriz.

9 Ekim Cuma İlişkilerimizden çok şey öğrenebiliriz. Beraberliklerde olumlu gelişmeler var.

10 Ekim Cumartesi Duygusal açıdan dalgalı bir gün olabilir. Aşırı kırılganlık ya da çekişme söz konusu.