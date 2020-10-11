Bu hafta size ne getirecek?

Kritik bir haftadayız. 16’sında Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay, sert açılar barındırıyor. Bu dönemde başta ilişkilerimize ve dengeye önem verelim. Yüksek beklentilerimiz bizi daha tepkisel kılabilir. 11 ve 12’sinde ilham alabileceğimiz yaratıcı çalışmalarda bulunabiliriz. Ancak 13-16 günleri arasında daha yorucu ve huzursuz edici koşullar var. 14’ünde geri gitmeye başlayan Merkür, zihinsel açıdan son derece yoğun olabileceğimizi, ancak güvensizliklerin görüşmelerimize zorluk getirebileceğini anlatıyor. Bu hafta her alanda daha sakin ve uzak görüşlü kalmaya, öfkemizin kurbanı olmamaya özellikle dikkat edelim.

Ay takvimi

- 11 Ekim Pazar Kendimizi göstermeye zaman ayırabiliriz. Ancak esnek olalım.

- 12 Ekim Pazartesi Başkalarından destek alabilir ve kendimizi anlatma imkânı bulabiliriz.

- 13 Ekim Salı İlişkilerimizde kontrollü ve pratik davranabiliriz. Detaylardan güzel şeyler çıkarmak mümkün.

- 14 Ekim Çarşamba Sabah sanatsal uğraşlara zaman ayırmak yerinde olabilir.

- 15 Ekim Perşembe Yeniay öncesinde gerilimler artıyor. Karşılıklı konularda adil olmaya özen göstermeliyiz.

- 16 Ekim Cuma Yeniay bizi karar almaya itiyor. Tepkilerimizde dengeli ve akılcı olalım.

- 17 Ekim Cumartesi Duygusal güvensizlik yüzünden ilişkilerimizde zorluklar yaşanabilir.

KOÇ: Güneş’in karşıt burcunuz Terazi’den geçtiği bu dönemde önemli muhasebeler gerekiyor. 13’ünde iş ve sağlık konularında sabır gösterin. 14-16 arası gergin. Kolayca tartışmaya girebilirsiniz. Kazalar artabilir. 16’sından sonra yeni koşullar gündemde.

BOĞA: İş ortamıyla, sağlığınızla ilgili alanlarda özenli davranmak gerekebilir. 13’ü civarında sevdiklerinizle ilgili konulara, harcamalara dikkat! 13-16 günleri arasında elinizde olmayan durumlar öne çıkıyor. Karşılıklı konularda, anlaşmalarda engeller çıkabilir.

İKİZLER: Yaratıcı bir olanakla kendinize zaman ayırmak isteyebileceğiniz koşullara vurgu var. 13-16 günleri arasında sakin olun. Ev ve ailenizi ilgilendiren konularda sonlanmalar, bitişler gündeme gelebilir. 16’sıyla birlikte arzularınız yönünde sakin düşünmelisiniz.

YENGEÇ: Hedefleriniz yönünde hırslısınız ancak biraz yavaşlamak gerekebilir. İpleri elinizde tutuyorsunuz. Israrcı olmayın. 13-16 günleri arasında kafaca uğraştıran nedenler sizi gerebilir. Belirli projeleri yeniden ele almak isteyebilirsiniz.

ASLAN: Düşüncelerinizi toparlayıp pratik hale getirmeye çalışın. Ailevi konular nedeniyle kontrol dışı durumlar yaşanabilir. İnanç ve görüşlerinizde diplomatik olun. 13-16 günleri arasında maddi alanda zorlanabilirsiniz. Evdeki işleri yeniden planlamak gerekebilir.

BAŞAK: Para konusuna stratejik yaklaşmanız gerekebilir; dikkat etmezseniz maddi kayıplar bile gündeme gelebilir. Yine de bu dönemde ailevi projeler ve sevdiklerinizden gelebilecek destekler içindesiniz. 16’sı sonrasında muhasebeler var.

TERAZİ: Güneş burcunuzda ilerlerken yenilikler gündeme geliyor. Ancak Mars, engellerin veya sabırlı olmayı gerektiren durumların varlığını gösteriyor. Evlilikte ve ortaklı işlerinizde sizi bağlayan koşullar olabilir. 13-16 günleri arasında bitişler dikkat çekiyor.

AKREP: Kırılgan ve yönetilmesi uğraştıran günlerden geçiyor olabilirsiniz. 13-16 günleri arasında detaylardan çok şey çıkarabilirsiniz. 14’ünde burcunuzda geri dönen Merkür eksik kalan işleri önünüze getirebilir. 16’sı sonrasında acele etmemek gerekebilir.

YAY: Beklentileriniz yönünde sabır gerekiyor. Zira psikolojik açıdan sizi huzursuz eden durumlar gündeme gelebilir. 13-16 günleri arasında mesleki işlere, ciddiyet taşıyan bir konuya zorunlu olarak odaklanmak gerekebilir. Aşkta ve arkadaşlıklarda sınırlara dikkat edin.

OĞLAK: Mars geri giderken, savaşmak yerine, enerjinizi toparlayın. Karşıtlıklar, engeller yorucu olabilir. 13-16 günleri arasında bakış açınızı gözden geçirebilirsiniz. 16’sındaki yeniaydan sonra karşılıklı konularda gözden geçirmeniz gereken çok şey olduğunu görebilirsiniz.

SAKA: Uzaktaki kişilerle görüşmeler, eğitsel ya da medyaya yönelik çalışmalar hareket getiriyor. 13-16 günleri arasında psikolojik açıdan gergin olabilirsiniz. 16’sı sonrasında bakış açınızı yenileyebilecek cesaret veren fırsatlar gündeme gelebilir.

BALIK: Gizli kalan şeyler ya da değiştirmek isteyeceğiniz yönlerinizle ilgili konular öne çıkıyor. Maddi alanda hırslı olmak yerine, uzun vadeli düşünmelisiniz. Zira masraflar artıyor. 13-16 günleri arasında ilişkilerde bitişler ve sonlanmalar gündeme gelebilir.