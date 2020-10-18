Bu hafta size ne getirecek?

Sert açılar altında gerçekleşen yeniayın ardından ilişkilere, karşılıklı konulara daha hassas yaklaşmamız gerekebilir. Bugünlerde küçük bir kıvılcım dahi tartışmalara, huzursuzluklara neden olabilir. Haftanın ilk günlerinde yüksek enerjiler var. Planlı davranmak koşuluyla çok şey başarabiliriz. Bununla birlikte, planlarda ani değişiklikler söz konusu olabilir. 23’ü ile birlikte Akrep burcu başlarken, gücümüzü daha kararlı şekilde ortaya koyabiliriz. Özellikle 23’ü civarında düşüncelerimizde son derece inatçı davranabiliriz. Duygusal alanda esnek olmak zorlaşabilir.

AY TAKVİMİ

18 Ekim Pazar Saklı kalan şeyler ortaya çıkarken, düşünceli olabiliriz. Oldukça kararlıyız.

19 Ekim Pazartesi Kendimizi özgür ve istekli şekilde anlatabiliriz. Dikkatsizliklere dikkat!

20 Ekim Salı Aşırılıklara gitmemeye bakalım. Duygusal alanda fazla abartılı olabiliriz.

21 Ekim Çarşamba Daha dikkatli ve gerçekçi olmak gerekiyor. Ciddi düşünceler içindeyiz.

22 Ekim Perşembe Mesleki konularda uzun vadeli düşünmeliyiz. Stratejik davranmak önemli.

23 Ekim Cuma Günün ilk yarısı oldukça kısıtlayıcı. Akşam daha kararlı olabiliriz.

24 Ekim Cumartesi Tek başına da kalsak düşüncelerimizden vazgeçmeyebiliriz. Grupları da ihmal etmemeli.