Bu hafta size ne getirecek?

Haftanın ilk günlerinde kararlarımızı, düşüncelerimizi gözden geçirebileceğimiz durumlar var. İçimizdeki sese kulak verebilir ve eksiklerimizi görebiliriz. Sezgilerimiz bize çok şey gösterebilir. 28’inden itibaren Terazi’ye ilerleyen Venüs, ilişkiler, denge ve uyum yönünde şanslı olabileceğimizi anlatıyor. Bu dönemde iş birliği aramak ve ortaklıklardan yararlanmak daha kolay hale gelecek. 31 Ekim’de Boğa burcundaki dolunay ise bize sarsıcı bir uyanış getirebilir. Güven ve istikrar aradığımız konularda ani değişikliklere açık hale geliyoruz. Sürprizler ve beklenmedik koşullar var.

Ay takvimi

25 Ekim Pazar Arkadaşlıklar ve sosyal fırsatlar içinde daha çok şey paylaşabiliriz.

26 Ekim Pazartesi Sezgilerimiz yüksek. Objektif olamamak yüzünden yanlış değerlendirmeler yapabiliriz.

27 Ekim Salı Dışsal etkilere açık bir gündeyiz. Duygusal alanda fazla dağınık olabiliriz.

28 Ekim Çarşamba Yeni adımlar içindeyiz ve cesaret gösterebiliriz. Düşünmeden verilen kararlar da var.

29 Ekim Perşembe Fiziksel açıdan risk doğuran ve kazalara neden olabilecek durumlara dikkat edelim.

30 Ekim Cuma Oldukça hızlı ilerleyebiliriz. Ancak öfkeyle hareket etmemek gerekiyor.

31 Ekim Cumartesi Dolunay duygusal açıdan tepkisel kılabilir. Özgür kalmak isteyebiliriz.