Bu hafta size ne getirecek?

Yine oldukça kritik ve dönüştürücü bir haftadayız. Bugün ve haftanın ilk günlerinde daha esnek olmak ve özellikle ilişkilerimizi test eden durumları anlamak gerekiyor. Karşılıklı konular, çekişmeler ve aşkta fazla hararet var. 11’inden itibaren Akrep burcuna tekrar ilerleyen Merkür düşüncelerimizde derine inebileceğimiz, daha gizli, saklı bir iletişim getiriyor. İlişkilerde zorlayıcı olabiliriz. Ancak 12’si civarında beraberliklerde, başkalarından beklentilerimizde daha sabırlı olmaya bakalım. Psikolojik açıdan bizi baskılayan ilişkiler içinde olabiliriz. Jüpiter-Plüton birleşimi de tüm dünyada büyük güçler arasında mücadeleyi ve devletler düzeyinde çıkar çatışmalarını öne çıkarıyor.



AY TAKVİMİ



8 Kasım Pazar Hayatın güzelliklerine açığız. Aktivitelere uygun bir gün. Aşkta çekişmeler var.

9 Kasım Pazartesi Kendimizden emin olsak da, esnek bir tutum içinde olmaya bakalım.

10 Kasım Salı Sorumluluklar ve gruplarla yapılan işler açısından meşgul bir gün olabilir.

11 Kasım Çarşamba Sorumluluk almak durumundayız. Düzene girmek için yapacak çok iş var.

12 Kasım Perşembe İlişkilerden öğrenebileceğimiz çok şey var. Güzel şeylere zaman ayırabiliriz.

13 Kasım Cuma İlişkilerde gizli ya da kapalı kalan konulara dikkat etmekte fayda var.

14 Kasım Cumartesi Akrep’te yeniay öncesinde sıkışık bir gün. Kendimizi yıpratmamaya bakalım.



















