Bu hafta size ne getirecek?

Bugün Akrep burcunda gerçekleşen yeniay hayatımıza kararlılık ve değişim isteği getiriyor. Mars da düzgün hareketine dönüyor. Duygusal açıdan önem verdiğimiz alanlarda daha çok şey yapabilir ve başkalarını da harekete geçirebiliriz. Bu hafta kişisel gücümüzü doğru yönde kullanmaya dikkat edelim. Haftanın ilk günlerinde ilişkilerimizde ve zevklerde abartı ve güç isteği dikkat çekebilir. 18’i civarında sorumluluklarımıza daha fazla odaklanabilir ve somut bir çaba içinde olabiliriz. Ancak 19’unda aşkta, keyiflerde sıkıntılar, bazı engeller var. 21’i sonrasında artık aşkta daha bağımsız bir tavır ortaya koyabiliriz.

AY TAKVİMİ

15 Kasım Pazar Yeniay fırsatlar getiriyor. Yeni adımlar atabiliriz.

16 Kasım Pazartesi Düşüncelerimizi yayma konusunda istekliyiz, ancak fanatik davranmamak gerek.

17 Kasım Salı Duygusal açıdan dengeli kalmaya çalışalım. Fikirlerimizi aniden değiştirebiliriz.

18 Kasım Çarşamba İş ile sorumluluk içeren konularda yeni bir bakış açısıyla harekete geçebiliriz.

19 Kasım Perşembe Öğle saatlerinde iş konularında güçlü olmak isteği baskı da getirebilir.

20 Kasım Cuma Düşüncelerimizde kararlıyız ancak farklı görüşleri de hesaba katalım.

21 Kasım Cumartesi Duygusal alanda yapıcı olmalıyız. Aksi halde kopuşlar gündeme gelebilir.





