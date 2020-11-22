Bu hafta size ne getirecek?

Tutulma mevsimine giriyoruz. 30 Kasım’da İkizler’de Ay tutulması var. Bu hafta dalgalı, değişken koşullar dikkati çekiyor. Yay burcunun başlamasıyla inançlarımızı ve olaylara bakış açımızı daha fazla vurgulamak isteyebiliriz. Ancak bu hafta özellikle Venüs’ün Akrep burcuna ilerleyişi ve yaptığı açılar, ilişkilerimize, ilişkilerden beklentilerimize bakmamız gerektiğini anlatıyor. Aşkta ve karşılıklı konularda aşırı beklentiler ya da kıskançlığın neden olabileceği koşullara dikkat edelim. 24-25 Kasım günlerinde değer verdiğimiz konulara aşkta yanlış değerlendirmelere çok açığız. Bu karmaşa yüzünden yanlış seçimler yapabiliriz. 27’si civarında da aşkta ve ilişkilerde sürprizler, uyanışlar, ani gelişmeler gündeme gelebilir.

AY TAKVİMİ



22 Kasım Pazar Hayallere açığız. İlham alacağımız şeyler var ancak kolayca dağılabiliriz.

23 Kasım Pazartesi Sezgilerimize güvensek de biraz daha objektif olmaya çalışalım.

24 Kasım Salı Günün büyük bölümünde beklemeler veya sıkışıklıklar gündeme gelebilir.

25 Kasım Çarşamba Oldukça istekli ve girişkeniz ancak acele karar vermemeliyiz.

26 Kasım Perşembe Sabah saatlerinde temkinli davranmak gerekiyor. Sakin düşünelim.

27 Kasım Cuma Parasal konularda yeni fikirler, orijinal yaklaşımlar var. Pratik düşünebiliriz.

28 Kasım Cumartesi Bazı planları değiştirmek ya da gözden geçirmek durumundayız.















