Bu hafta size ne getirecek?

Yarın İkizler burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Ay tutulması iletişimimize yoğunluk ve fikirler açısından bazı gerginlikler getirebilir. Düşüncelerimizi daha iyi anlatmanın yollarını arayalım ve inançlarımız söz konusu olduğunda abartılardan uzak kalalım. Bu hafta sosyal konularda, özgürlüklerin ve fikirlerin öne çıktığı alanlarda önemli değerlendirmeler yaşayabiliriz. Yeni bakış açılarına ihtiyacımız olacak.

Ay takvimi

29 Kasım Pazar Parasal konularda görüşmelere, konuşmalara sakin şekilde yaklaşmak yararlı olacak.

30 Kasım Pazartesi Ay tutulması süregelen gerginlikleri en üst seviyeye ulaştırabilir. Önemli farkındalıklar yaşayabiliriz.

1 Aralık Salı Tutulmanın etkisi devam ederken, ilişkilerimize tutarlı yaklaşmalıyız.

2 Aralık Çarşamba Akıl ve duygular arasında denge kurmak pek kolay olmayabilir. Duygusal kararlara açığız.

3 Aralık Perşembe Sabah saatlerinde uyumlu koşullar var. Eve yönelik olumlu işler yapılabilir.

4 Aralık Cuma Günün ilk yarısında engeller ve beklemeler var. Duygusal açıdan sabırlı davranmalıyız.

5 Aralık Cumartesi Işıkların uyumu kendimize güvenebileceğimizi, pozitif davranabileceğimizi vurguluyor.

KOÇ

Ay tutulması yakın çevrenizde daha fazla değişiklik, görüşme ve aynı zamanda karşıtlık teması içerebilir. 1 Aralık sonrasında uzaklarla, eğitimle ilgili işlere zaman ayırabilirsiniz. Aşkta, keyif aradığınız konularda bazı uyumsuzluklar gündeme gelebilir.

BOĞA

Ay tutulması, paranızla ya da sahip olduğunuz kaynaklarla ilgili yeni kararlara işaret ediyor. 1 Aralık sonrasında finansal konular üzerinde durabilirsiniz. Bazı endişeleri ihmal etmemelisiniz. 4’ü civarında ailenizi içine alan hassasiyetler söz konusu.

İKİZLER

Burcunuzda gerçekleşen Ay tutulması şahsi açıdan önemsediğiniz ilişkilere işaret etmekte. Kendinizle ilgili bir karara varmanız gerekebilir. 1’i sonrasında görüşmeler açısından önemli adımlar var. 4’ü civarında elinizdeki birikimleri ele alabilirsiniz.

YENGEÇ

Zihinsel açıdan meşgul eden konulara, strese dikkat etmeniz gerekiyor. 30’unda İkizler’de gerçekleşen Ay tutulması psikolojinizi dengelemeniz gerektiğine işaret ediyor. Endişeler, korkular yaşayabilirsiniz. Kendinizi yıpratmamalısınız.

ASLAN

İkizler burcundaki dolunay gelecekle ilgili beklenti ve ümitleriniz yönünde bazı değerlendirmeler getiriyor. 1’i sonrasında düşüncelerinizde aktif olabilirsiniz. 4’ü civarında elde olmayan koşullar sizi, ailevi işlerde, duygusal alanda hassas kılabilir.

BAŞAK

Ay tutulması mesleki konulara, sorumluluklarınıza önemli değerlendirmeler getiriyor. 1’i sonrasında evinizde meşgul olabileceğinizi söyleyebiliriz. 4’ü civarında ailevi bir konuda değişiklik düşünmek mümkün. Arkadaşlıklarla ilgili hassasiyetler gündeme gelebilir.

TERAZİ

Ay tutulması, olaylara bakış açınızda ya da eğitimle ilişkili bir konuda bazı sonuçlar ve değerlendirme yapma gereği doğurabilir. 1’i sonrasında sizi harekete geçiren haberler alabilirsiniz. 4’ü civarında ise işinizi ilgilendiren konularda dikkat çekebilirsiniz.

AKREP

Ay tutulması sizi psikolojik açıdan meşgul edebilecek sonuçlara, kararlara işaret ediyor. 1’i sonrasında nakit durumunuzu ve işinizi ilgilendiren konularda yeni gelişmeler mümkün. Uzaklarla, eğitimle ya da medya ile ilgili konulara vurgu var.

YAY

Karşıt burcunuz İkizler’de gerçekleşen Ay tutulması evlilik, ortaklıklar alanında bazı kararlar ve değerlendirmeler getiriyor. Ortaklı işlerde belirli sonuçlar söz konusu. Ayrıca yakın çevrenizde değişiklikler, iletişim ve görüşme var.

OĞLAK

Bu Ay tutulması iş koşullarına, sağlığınız ve düzeninizle ilgili durumlara vurgu getiriyor. Uyum gösterilmesi gereken konular ve zaman alan meşguliyetler var. Maddi durumunuzu ve yeteneklerinizi daha fazla seferber edebilirsiniz.

SAKA

Ay tutulması sevdiklerinizle ilgili konulara, çocuğunuzla ilgili gelişmelere vurgu getiriyor. Yaratıcı olduğunuz bir konuda belirli sonuçlar içindesiniz. Bu sonuçlar sizi olumlu yönde etkiliyor ve bu dönemde kişisel alanda bazı başlangıçlar yapabilirsiniz.

BALIK

Ay tutulması ev ve iş arasındaki dengeleri hassas kılıyor. İşinize ait gelişmeler evinizi yakından ilgilendirebilir. 1’inden itibaren işe yönelik görüşmeler önem kazanabilir. 4’ü civarında kendinizi rahat ifade edebileceğiniz fırsatlar bulabilirsiniz.