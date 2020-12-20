Bu hafta size ne getirecek?

Yıl sonuna yaklaşırken yeni döngülerin de başladığını görüyoruz. 21 Aralık’ta gecenin en uzun olduğu, kış mevsiminin başladığı, Güneş’in Oğlak burcuna ilerlediği gün, Jüpiter ve Satürn, Saka burcunda birleşecek. Bu durum, önümüzdeki yılları sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan şekillendirecek bir döngünün de başlangıcı aynı zamanda. Bu hafta gökyüzünde yepyeni bir perde açılıyor. Saka burcunun anlattığı akılcılık, mantık, yeni düzen isteği ve sosyal konular her alanda görülmeye başlanacak. 23’ü civarında daha sakin kalalım ve fiziksel risk taşıyan durumlara dikkat edelim. Öfkeye, şiddete ve kazalara fazlasıyla açık olabiliriz.

Ay takvimi

20 Aralık Pazar İdealist ve hayalci olabileceğimiz bir gündeyiz. Kolayca dağılabiliriz.

21 Aralık Pazartesi Hayalci olsak da düşüncelerimize şekil vermek, plan yapmak isteyebiliriz.

22 Aralık Salı Aksiyonu bol bir gündeyiz. Enerjimizi somut konulara odaklayalım.

23 Aralık Çarşamba Kazalara, riskli durumlara dikkat! Öfkemizi kontrol etmeliyiz.

24 Aralık Perşembe Sabah sabırsızlık yaşanabilir. Dikkat edelim. Öğleden sonra kararlıyız.

25 Aralık Cuma Düşünceleri somutlaştırmak ve yeni fikirler için uygun bir gün.

26 Aralık Cumartesi Sakin düşünme fırsatı var. Bakış açımıza değişiklikler katalım.

KOÇ

21’inden itibaren yeni koşullar, tutumlar ve ihtiyaçlar gündeme geliyor. Düşüncelerinizi toparlama, düzene sokma zamanı geldi. Ailevi konuları dikkate almak istiyorsunuz. 22’sinde yeni adımlar var. 26’sında kazançlı işlere zaman ayırabilirsiniz.

BOĞA

Oğlak burcuna geçilmesiyle istikrarlı ve uzak görüşlü hissedebileceğiniz bir dönem başlıyor. Düşüncelerinizi aktarma imkânı bulabilirsiniz. 22’sinde özenli ve sakin düşünmeye dikkat edin. Beklenmedik bir durum huzursuzluk yaratabilir.

İKİZLER

Eşinizin, ortağınızın olduğu kadar, kendi para durumunuzdaki değişikliklere de duyarlısınız. 22’sinde arkadaşlar ve gruplar, sizi gelecek yönünde yenilikçi kılabilir. 26’sında netleşmemiş konular üzerinde durabilir, hassasiyet yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ

Kişisel isteklerinizi önemseyen adımlar atabileceksiniz. 22’sinde girişken ve cesur davranabilirsiniz. İşle ilgili gelişmeler, sizi öne çıkaran durumlar var. Yenilikler yapabilirsiniz. 26’sında ise süren bir konuyu iyi hale getirmek elinizde.

ASLAN

Düzenli ve çalışkan olmayı gerektiren durumlar artabilir. Çalışanlar açısından iş ortamını ilgilendiren çabalar ve ciddi düşünceler, sorumluluklar dikkati çekiyor. Sağlığa özen gösterilmeli. Çevresel koşullar daha fazla akışta olmayı gerektiriyor.

BAŞAK

Düşüncelerinize çekidüzen vermeniz kolay olacak. Sevdiğiniz konularla, sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Gelecek yönünde ailevi beklentiler, duygu arayışı ve paylaşım isteği dikkati çekiyor. 22’sinde bir korkuyu, endişeyi aşmaya çalışabilirsiniz.

TERAZİ

Önemli adımlar, bitişler ve başlangıçlar var. Güneş Oğlak burcuna ilerleyerek ailevi konulara, evinize odaklanma getiriyor. 22’si civarı hareketli ve kritik olabilir. Sakin kalmalısınız. 26’sında ortaklı bir konu üzerinde durabilirsiniz.

AKREP

Uzun süredir kafanızı yoran konuları ele alabilirsiniz. Tasarım yapmak, düşüncelerinizi düzene koymak, ciddi davranmak mümkün. İlham alabileceğiniz günlerdesiniz. 22’sinde sakin kalmak, sabırlı olmak gerekiyor. 26’sında olumlu ilerlemeler mümkün.

YAY

İşinizi, kaynaklarınızı ve yeteneklerinizi geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayabilen ailevi konular, kimi endişeler ve hassasiyetler de söz konusu. 22’sinde girişimci ve açık sözlü olabilirsiniz. Yeni istekler ortaya çıkabilir.

OĞLAK

Güneş ve Merkür’ün burcunuza ilerlemesi güven ve hareketlilik getiriyor. Hassasiyetler, muhalefetler de olabilir. 22’sinde evle, toprakla, ailenizle ilgili işlerde atak davranabilirsiniz. Evde sakin kalmaya özen gösterin. 26’sında fırsatlar var.

SAKA

Bekleme ve hazırlanma dönemine girmektesiniz. Olumlu beklentiler içinde kalın. Jüpiter ve Satürn’ün artık burcunuzda olması size direksiyonda olma duygusu ve kararlılık getiriyor. Bazı hassasiyetler, iş ortamı, sağlık ya da hizmetle ilgili durumlarda oyalayıcı, bekletici durumlar var.

BALIK

Hedeflerinizi gözden geçirmek önem taşıyor. Bitişler, sonlanmalar dikkat çekiyor. Önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Destek veren imkânlar var. 22’sinde iş ve parada yeni bir adım dikkat çekebilir. 26’sında artistik uğraşlar içinde olabilirsiniz.