Bu hafta size ne getirecek?

Yılın son günlerinde, 28’i civarında daha fazla hareket ve iletişim olanağı var. Düşüncelerimizi toparlamak ve uygulamak kolay olabilir. 30 Aralık’taki dolunay ailevi konulara, sevdiklerimizle bir arada olma isteğimize dikkat çekiyor. Duyarlılıklar da artmış durumda. Yeni yıla hassas koşullarda giriyoruz. Kafamız karışık olabilir. Venüs-Neptün karesi ve Venüs’ün Güney ay düğümü ile birleşimi hayattan keyif almak yönünde dağınık ve pek de rahat olmadığımızı gösteriyor. Aşkta hatalar, hoşnutsuzluklar, zevklerde gereksiz abartı yaşanabilir. İlişkilerimizden beklentilerimizde daha dikkatli olalım. Yılın ilk gününde hayallere, ilhamlara daha açığız.

Ay takvimi

27 Aralık Pazar Ay İkizler’deyken entelektüel uğraşlar güzel olabilir. Sohbetler merak uyandırabilir.

28 Aralık Pazartesi Düşüncelerimizi bir hedefe yöneltmeliyiz. Artan bir iletişim isteği var.

29 Aralık Salı Günün ikinci yarısında hassasiyetlerimizi öne çıkaran konular var.

30 Aralık Çarşamba Yengeç’te gerçekleşen dolunay duyarlılıkları ve bir arada olma isteğini anlatıyor.

31 Aralık Perşembe Yeni yıla hassas bir atmosferde giriyoruz. Gece yarısından önce Ay Aslan’a geçmiş olacak.

1 Ocak Cuma Dengeli bir iyimserlik içindeyiz. Eğlenceli uğraşlara zaman ayırabiliriz.

2 Ocak Cumartesi Öğle saatlerini iyi değerlendirebiliriz. Olaylara olumlu bakmak gerekiyor.

KOÇ

Gelecek yönünde gerçekçi düşünme söz konusu. 28’inde yeni iş konuları gündeme gelebilir. 30’undaki dolunay aile konularında karar verme isteği getiriyor. Aşkta dağınıklık ya da yanlış değerlendirmeler var. 1-2’sinde olumlu ruh halinde olabilirsiniz.

BOĞA

Bu dönemde düşüncelerinizi daha iyi anlatabilecek olanaklar var. 30’undaki dolunay yakın çevrenizle hassasiyet ve duygularınızı paylaşma isteği getiriyor. Düşüncelerinizde olumlu kalmaya bakın. Bazı endişeler; ortaklı, maddi konular sizi meşgul edebilir.

İKİZLER

Endişe yaratan düşüncelerden uzak durun. Ortak bir konu, miras söz konusu olabilir. 30’undaki dolunay para durumunuz üzerinde bir karara varabileceğinizi anlatıyor. 30-31’inde eşinizle ya da sevgilinizle ilgili konularda daha sağlıklı düşünmeye bakın.

YENGEÇ

Hassas koşullar var. Desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Görüşmeler, anlaşmalar da önemli. 30’unda burcunuzdaki dolunay, duygusal isteklerinizi ve şahsi önceliklerinizi düşüneceğinizi ve yeni bir denge kurabileceğinizi anlatıyor.

ASLAN

Oğlak’taki Güneş ve Merkür, zaman alabilecek uğraşlara işaret ediyor. Dolunay, psikolojik açıdan hassasiyet getiriyor. Aşkta ve

yaratıcı konularda yeni istekler var, ancak bu alanda dengeli ve gerçekçi olmalısınız.

BAŞAK

Oğlak burcundaki Güneş ve Merkür, burcunuzla uyumlu açı kurarken yaratıcı konulara zaman ayırabilir ve yeteneklerinizi ifade edebilirsiniz. Aşk, çocuklarla ilgili konular da gündeme geliyor. Haftanın ilk günlerinde yeni fikirlere daha açıksınız.

TERAZİ

Bitişler ve yeni başlangıçlar var. Psikolojik açıdan ailenize, eve yönelik konulara duyarlısınız. Toprak, gayrimenkul gibi konular ya da evde hareketlilik getiren koşullar var. 30’undaki dolunay pek çok konuda muhasebe getirebilir.

AKREP

İşle alakalı görüşmeler, yazışmalar önemli. Öğrenciler için kafa yorucu işler gündeme gelebilir. 30’unda Yengeç burcundaki dolunay bakış açınızı etkileyebilir. Eğitsel konularda durmak gerekebilir. Para durumunuz ve kazançlarınıza duyarlısınız.

YAY

İşiniz, para durumunuz ve kaynaklarınız üzerinde düşünebilir ve girişimlerde bulunabilirsiniz. 28’i civarında yeni bir düşünce, imkân gündeme gelebilir. Venüs sizi aşkta hareketli kılıyor. Yanlış değerlendirmeler, sorumsuzluklar gündeme gelebilir.

OĞLAK

Burcunuzda ilerleyen Güneş ve Merkür yeni istekler sunuyor. Kişisel planlarınızı ortaya koymakta zorlanmayacaksınız. 28’inde yeni ve şaşırtıcı konular var. 30’unda karşıt burcunuz Yengeç’teki dolunay, ailevi konularda düşünme gereği getiriyor.

SAKA

Sizi psikolojik açıdan test eden koşullar ve izolasyon dikkat çekiyor. İyimser olmaya gayret etmelisiniz. 30’undaki dolunay, hassas koşullara işaret ediyor. Gelecek yönünde ümitler yaratmaya çalışın. Arkadaşlarla karmaşa gündeme gelebilir.

BALIK

Oğlak’ta ilerleyen Güneş ve Merkür, işle ilgili planlara gerçekçi bakmak gerektiğini gösteriyor. İşteki unvanınız ve mesleki konularda belirsizlikler, değişiklikler var. Hedeflerinize dikkatle yaklaşmalısınız. Aşkta özenli olmaya bakın.