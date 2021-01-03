Bu hafta size ne getirecek?

2021’in ilk haftasında yeni imkânlar, yeni koşullar beliriyor. Haftanın ilk günlerinde düşüncelerimiz yönünde yeni olanaklar arayabiliriz. Ancak zihinsel açıdan kendimizi fazla yoğun ya da baskı altında da hissedebiliriz. 6’sında isteklerimiz yönünde iddialı ve başarı odaklıyız. 7’sinde Mars artık Boğa burcuna geçerek parasal konulara, harcamalarımıza zaman ayırabileceğimizi gösteriyor. Parasal konularda güven ve istikrar için çabalıyoruz. Bu konularda belirli sıkıntılar, huzursuzluklar var. Bu dönemde düşüncelerimizde kararlı ve ilişkilerimizde gerçekçi, sorumlu davranmak önem kazanıyor. 9’unda aksiliklere karşı önlemci olalım.

Ay takvimi

-3 Ocak Pazar Kendimizi önemseyelim. Düşüncelerimize çekidüzen verebiliriz.

- 4 Ocak Pazartesi İşte düzeltme yapmamız gerekebilir. Detaylarda dağılmamaya bakalım.

- 5 Ocak Salı İlişkilerimizi geliştirmek için kararlı adımlar atabiliriz. Yeni imkânlar var.

- 6 Ocak Çarşamba En iyisini yapabiliriz. İşe ait konulara, hedeflerimize daha odaklıyız.

-7 Ocak Perşembe Dikkatli olmaya bakalım. Kazalar ya da tartışmalar gündeme gelebilir.

- 8 Ocak Cuma Duygusal açıdan yoğun bir gündeyiz. Kıskançlıklara dikkat edelim.

- 9 Ocak Cumartesi Sabah sıkışık hissedebiliriz. Öğleden sonra yeni fikirlere açığız.

KOÇ: Parasal konulara zaman ayırabilirsiniz. 6’sında görüşmelerde dengeli, diplomatik olmayı gerektiren şartlar var. 7’sinde harcamalara, masraflara dikkat etmek gerekiyor. 9’unda abartılı tutumlara, sözlere özen göstermelisiniz.

BOĞA: 7’sinden itibaren Mars’ın burcunuza ilerlemesi sizi kararlı ve girişken kılabilir. 6’sında iş ortamında karşılıklı konulara zaman ayırmak gerekebilir. 8’i sonrasında gayretlisiniz. Başkalarından gelebilecek fırsatlar artabilir.

İKİZLER: İş ve para konularında kendinizi düşünceli bulabilirsiniz. 6’sında kendinizi ortaya koymak ve yaratıcı olmak yönünde istek duyabilirsiniz. 8’i sonrasında uzaklarla ilgili görüşmeler ve eğitsel çalışmalar olumlu hale gelebilir.

YENGEÇ: İş konuları, zaman alan görevler ve sağlığınız açısından meşgul eden durumlar var. 6’sında ailenize yönelik bir uğraş öne çıkıyor. 8’i sonrasında finansal işler hız kazanabilir. 9’unda iş ve sağlık konularına dikkat etmelisiniz.

ASLAN: Güneş Oğlak burcunda ilerlerken çalışma koşullarınız, düzen ve sağlık konuları meşgul ediyor. 6’sında zihinsel açıdan aktif kılan imkânlar var. 7’sinden sonra iş alanında çabalarınız öne çıkıyor. 9’unda iyimser olmak yerine ölçülü davranmalısınız.

BAŞAK: Zekânızı ve yeteneklerinizi kullanabileceğiniz fırsatlar var. Aşkta hareketlenme söz konusu. 6’sında önem verdiğiniz bir konuda gayretlisiniz. 6’sından itibaren kararlılığınız artıyor. 8’inde sevdiğiniz bir konuya odaklanmanız verimli olacak.

TERAZİ: Evinize, ailenize yönelik işler daha fazla. Ayrıca ortaklı bir konuyu, paylaşım, borç ve alacak durumunuzu da düşünebilirsiniz. 6’sında kararlı ve hareketlisiniz. 8’i sonrasında kendinizi daha iyi ortaya koyabileceğiniz olanaklar var.

AKREP: Görüşme ve anlaşmalar büyük bir önem ve aciliyet kazanabilir. Resmi evrak ve yazışmalar dikkat çekebilir. 5’inde zihniniz çok odaklı. 6’sında kontrol edemediğiniz karşıt koşullar yaşanabilir. Para durumunuzu düşünmek gereği doğuyor.

YAY: Güneş Oğlak’ta ilerlerken işiniz, birikimleriniz ve borç-alacak konularında çaba gerekebilir. 7’si sonrasında iş ve uğraştıran koşullar öne çıkıyor. 6’sında gruplar ve arkadaşlıkları ilgilendiren konularda belirli sonuçlar ve başarılar mümkün.

OĞLAK: Güneş burcunuzda ilerlerken, size çok şey yapma arzusu getiriyor. 6’sı sonrasında arzulu ve kararlısınız. Aşkta girişken bir hava içine girebilirsiniz. Aşkta ve eve yönelik konularda mutluluk ve uyum getiren hoş zamanlar bulabilirsiniz.

SAKA: Beklemeler, kısıtlama içeren koşullar olabilir. Şans gezegeni Jüpiter sayesinde iyimserliğiniz artacak. Yeni ümitler, yeni planlar ve arkadaşlardan destekler var. 6’sında kendinizi daha iyi anlatabileceğiniz fırsatlar ve çabalar içerisindesiniz.

BALIK: Değişen koşullar gelecekle ilgili işlere ve planlara odaklanma imkânı getiriyor. 7’si sonrasında aktif bir dönem başlıyor. İş ve iş çevresinde meşgul eden çok şey var. 9’unda işinizi, unvanınızı ilgilendiren bir konuda kontrollü olmalısınız.