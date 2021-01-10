Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta 13’ünde Oğlak burcunda yeniay gerçekleşiyor. Yeniay haritasında Oğlak burcu yükselirken, Plüton öne çıkıyor. Bu dönemde ciddi konular, kurumsal ve devletle ilgili gelişmeler var. Kısıtlamalarla, daha derin düşünebileceğimiz, kimi zaman güç ve baskı içeren koşullarla karşılaşabiliriz. Haftanın ilk günlerinde, 11-12’sinde zekâmızı ve yeteneklerimizi verimli kullanma ve yenilik yapma imkânı bulabiliriz. 14’ünde Uranüs’ün düzgün harekete dönmesi, bu hafta daha sert, ani olaylarla karşılaşabileceğimizi anlatıyor. Bugünlerde istikrar, para ve ekonomi alanında huzursuz koşullar yaşayabiliriz.

Ay takvimi

10 Ocak Pazar Aşırı görüşlerimiz yüzünden sıkıntılar yaşayabiliriz. Sakin düşünelim.

11 Ocak Pazartesi Ay’ın ışığı küçülürken şansımızı zorlamayalım. Depresif koşullar olabilir.

12 Ocak Salı Yeniayın enerjisi hissedilirken, olaylara ciddi bakma isteği artıyor.

13 Ocak Çarşamba Yeniayla kararlılığımız artıyor. Duygusal açıdan rahat değiliz.

14 Ocak Perşembe Akılcı ve umutlu olabileceğimiz bir gündeyiz. Güzel fırsatlar var.

15 Ocak Cuma Yeteneklerimizi harekete geçirebilir; aktif olabilir, umut taşıyabiliriz.

16 Ocak Cumartesi Sanatsal uğraşlara ve ilham alabileceğimiz işlere zaman ayırabiliriz.

KOÇ

Yeniay sorumluluklara ve iş hayatında baskıyla gelen değişikliklere işaret ediyor; güçlü olmalısınız. Hafta başında verimli çalışmalar mümkün. 16’sında ise bazı fedakârlıklar, duygusal açıdan meşgul eden hassasiyetlerle karşılaşabilirsiniz.

BOĞA

Yeniay sizi kararlı ve mücadeleci kılıyor. Haftanın ilk günlerinde özellikle iş hayatında ve hedeflerinizde yeni gelişmeler ve yapıcı olabileceğiniz düşünceler dikkati çekiyor. 16’sında gruplar ve arkadaşlıklar içinde hassas olabilirsiniz.

İKİZLER

Yeniay finansal konularda sorumluluklar getiriyor. Mali işler dikkat çekebilir. 13’ünde sakin düşünmek faydalı olacak. 16’sında hedefleriniz yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Hayal gücünüzü kullanabileceğiniz imkânlara odaklanabilirsiniz.

YENGEÇ

Karşıt burcunuz Oğlak’ta gerçekleşecek yeniay, ilişkiler açısından kritik gelişmelere işaret ediyor. Evlilikler, anlaşmalar ya da davalı konularda önemli sonuçlar, değerlendirmeler gündeme gelebilir. Karşıtlıklara, baskılara dikkat etmelisiniz.

ASLAN

Yeniay zaman alan işlere, sağlık ve düzen konularına işaret ediyor. İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Sağlık, düzen konularına dikkat etmek gerekiyor. Sizi zayıf düşürebilecek durumlarla, aksiliklerle karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK

Yeniay sevdiklerinizle ilgili bir konuda mücadeleci davranabileceğinizi anlatıyor. Hafta başında mesleki alanda ilginç düşünceleri hayata geçirebilirsiniz. 13’ünde dengeli düşünmelisiniz. 16’sında ise karşılıklı konulara zaman ayırabilirsiniz.

TERAZİ

Yeniay ailenizi ilgilendiren konularda değişikliklere işaret ediyor. Toprak, gayrimenkul ya da babanızla, yaşlılarla ilgili gelişmeler dikkat çekebilir. Haftanın ilk günlerinde ortaya koyabileceğiniz yaratıcı düşünceler var.

AKREP

Yeniay sizi düşünceli ve yakın çevrenize karşı sorumlu kılıyor. Öğrenciler için eğitsel uğraşlar test edici olabilir. 13’ünde engeller var. Neyse ki 16’sında yaratıcı ve eğlenceli bir uğraş için zaman bulabilirsiniz. Pozitif kalmaya çalışın.

YAY

Yeniay para durumunuza, işle ilgili konulara dikkat çekiyor. Birikimleriniz yönünde dikkatli davranmalısınız. 16’sında evi ve yerleşimi ilgilendiren bir konuda yeni adımlar var. Özel hayatınıza, iç dünyanıza zaman ayırabileceksiniz.

OĞLAK

Yeniay sayesinde kişisel alanda kararlı adımlar atabileceksiniz. Psikolojik açıdan test eden durumlar, kimi baskılar dikkat çekiyor. Yine de kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Hafta başında iş hayatında yaratıcı fikirler üretebilirsiniz.

SAKA

Yeniay sınırlayan koşullara işaret ediyor. Yeni imkânlar var, ancak kendinizi zorda da bulabilirsiniz. Hafta başında zekânızı gösterebilirsiniz. 13’ünde şansınızı zorlamamalısınız. 16’sında enerjinizi yaratıcı çalışmalara ayırma fırsatı doğabilir.

BALIK

Oğlak burcundaki vurgu sizi gelecek yönünde düşünceli kılıyor. Hafta başında hedeflere zaman ayırmak gerekecek. 16’sında burcunuzda gerçekleşecek olan hilal, hayal gücünüzü, duygularınızı kullanabileceğiniz imkânlara işaret ediyor.