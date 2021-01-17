Bu hafta size ne getirecek?

Bu haftanın en dikkat çeken astrolojik olayı Mars’ın Boğa burcunda Uranüs ile birleşmesi olacak. Bu kombinasyon, yüksek enerjiler, tartışmalar, başkaldırılar ve huzursuzluklara gebe olunuşu gösteriyor. Bu dönemde Jüpiter’in de açısı fikirler, ideolojiler açısından yüksek voltajlı gerilimlere, heyecana ve sınırları aşma isteğine işaret ediyor. Böyle zamanlarda enerjimizi yapıcı yönde kullanmaya çaba gösterelim. 21’i civarında düşüncelerimizi daha pratik hale getirmeye çalışabiliriz. Sürprizlere, ani değişikliklere hazır olmalıyız. Sarsıntılı bir dönemden geçeceğiz.

Ay takvimi

17 Ocak Pazar Düşüncelerimiz kolayca dağılabilir ve kendimizi hayalci bulabiliriz.

18 Ocak Pazartesi Kendimizi daha girişimci ve kararlı hissedebiliriz. Harekete geçeceğiz.

19 Ocak Salı Yeni fikirler ve planlar ortaya koyabiliriz. Tek başına başarılı olabiliriz.

20 Ocak Çarşamba Beklenmedik durumlar planlarımızı değiştirebilir. Kaza riskine dikkat!

21 Ocak Perşembe Parasal alanda sarsıntılar var. Ani değişiklikler huzursuzluk getiriyor.

22 Ocak Cuma Maddi konularda hırslı ve mücadeleciyiz, bu durum bizi zora sokabilir.

23 Ocak Cumartesi Kendimizi geliştirmek ve yeteneklerimizi kullanmak için koşullar uygun.

KOÇ

Saka burcunun başlaması size gelecek yönünde planlar kurabileceğiniz şartlar getiriyor. 20’sinde maddi konulara özen göstermelisiniz. 21’inde parasal alanda, toprakla ilgili konularda çaba sarf edebilirsiniz. İnatçı davranmamakta fayda var.

BOĞA

Mesleki alanda sorumluluklar ve yeni girişimler dikkat çekiyor. Üzerinizdeki yükler de fazla. Fikirlerinizi sakin bir dille ifade etmeye bakın. Zira üstünüzde yüksek bir enerji var. 21’inde şahsi kırgınlıklardan uzak durmak gerekiyor.

İKİZLER

Saka burcunun başlamasıyla istekleriniz yönünde rahat koşullar beliriyor. Finansal konulara zaman ayırmak gerekebilir. Ani koşullar huzurunuzu etkileyebilir. 21’inde ekonomik koşullarınızla ilgili bilmediğiniz işlere girişmemelisiniz.

YENGEÇ

Saka burcunun başlaması bazı huzursuzlukları gündeme getirebilir. Duygusal açıdan güçlü olmalısınız. Gelecek planlarınızda yeni bir uyanış söz konusu. 21’inde hedeflerinizle ilgili konularda yapıcı ve yenilikçi olmaya gayret etmelisiniz.

ASLAN

Karşıt burcunuz Saka’nın başlamasıyla değerlendirmeler yapmak durumundasınız. Olaylar ilişkilerinizi etkileyebilir. Sağlıkla ilgili konular zamanınızı alabilir. 21’inde unvanınızı, hedeflerinizi ilgilendiren konularda eyleme geçme isteği doğabilir.

BAŞAK

İş ortamınızı ve sağlığınızı ilgilendiren konulara zaman ayırabilirsiniz. Sorumluluklarda, işinizle ilgili konularda artışlar var. Enerjinizi ve zamanınızı alan uğraşlar dikkat çekiyor. Yaratıcı konulara yönelebilirsiniz.

TERAZİ

Saka burcunun başlaması rahatlama getiriyor. Ev hayatınızda, babanızla ilgili konularda test eden gelişmeler yaşanabilir. Finansal konularda sürprizler ve yenilikler var. Kaza riski içeren koşullara dikkat edin. 21’inde temkinli olun.

AKREP

Yeni bir dönüm noktasına yaklaşıyorsunuz. Bitişler ve yeni başlangıçlar dikkat çekiyor. Bu koşullar özellikle ev ve ailevi konuları, babanızla ilgili durumu ilgilendirebilir. Karşılıklı konularda sakin olmaya bakın.

YAY

Saka burcu yakın çevrenize ve düşüncelerinize hareketlilik getiriyor. Eğitsel işler, görüşmeler, ziyaretler açısından verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. Maddi konular ve para durumunuzla ilgili bazı test edici koşullar da söz konusu.

OĞLAK

Para durumunuzu, kaynaklarınızı ve gelirlerinizi daha ciddi düşünme baskısı altında olabilirsiniz. Saka burcunun başlaması parasal konulara odaklanabileceğinizi anlatıyor. Şahsi konularda, yeni girişimlerde bulunma isteğiniz de oldukça güçlü.

SAKA

Güneş’in burcunuza ilerlemesiyle olumlu ve kendinizi güçlü hissedebileceğiniz günlere giriyorsunuz. Yeteneklerinizi ve zekânızı başarıyla kullanabilirsiniz. Mesleki konularda da kendinize güveniniz artıyor. Evde daha sakin olmak gerekebilir.

BALIK

Yakın çevrenizde, kardeşlerle, komşularla ilgili konularda ani durumlar ya da sizi düşüncelerinizde uyandıran beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. 21’inde görüşmeler, kısa yolculuklar ya da bazı evrakla ilgili çaba içinde olabilirsiniz.