Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta 28’ine kadar; Ay büyürken esnek olmak, yaşayabileceğimiz sorunlara alternatif çözümler üretebilmek gerekiyor. Haftanın ilk günlerinde daha sert, kırılgan, çoğu zaman bizi kopartıcı davranmaya iten koşullar var. Düşüncelerimizde haklı olsak da olaylara ya hep ya hiç diye yaklaşmak fayda sağlamayabilir. 28’indeki dolunay kendimizi ne kadar ifade ettiğimiz, anlatabildiğimizle ilgili sonuçlar ve değerlendirmeler getiriyor. Burada kırılgan bir muhasebe içindeyiz. Bu sonuçları pek beğenmeyebilir ya da tamamen farklı seçimlerde bulunabiliriz. Sosyal konular, özgürlükler vurgulanıyor. 30’unda Merkür’ün geri gitmeye başlamasıyla eksik kalan işleri tamamlamaya girişebiliriz.

Ay takvimi



24 Ocak Pazar Öğrenmeye açığız. Sınırlamalar olsa da kafamızca hareket edebiliriz.

25 Ocak Pazartesi Sabah ve öğle saatlerini iletişim konusunda iyi değerlendirebiliriz.

26 Ocak Salı Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Duygusallıkta ikilem içinde kalabiliriz.

27 Ocak Çarşamba Ailevi konularda sevgi ihtiyacı ve bizi bağlayan unsurlar öne çıkıyor.

28 Ocak Perşembe Dolunayda sürtüşmelere girmeyelim. Kendimizi göstermek istiyoruz.

29 Ocak Cuma Dolunayın etkisi devam ederken acele kararlar vermemek önemli.

30 Ocak Cumartesi Kendimize çekidüzen vermek, eksikleri gidermek için uygun bir gün.



KOÇ: Saka burcundaki yoğunlaşma, sizi gelecek yönünde farklı düşünceler, planlar geliştirmeye yöneltiyor. 26’sında bu planlarınızı esnekleştirmenizde fayda var. 28’indeki dolunay aşk hayatınıza, zevk aldığınız konulara değerlendirmeler getiriyor.



BOĞA: Saka burcundaki birikim, işinizle ilgili kritik konuları gündeme getiriyor. 25’inde kazançlarınızı ve yeteneklerinizi ilgilendiren bir alanda hızlı ilerleyebilirsiniz. Sürprizler var. 28’indeki dolunay kritik bir değerlendirmeye işaret ediyor.



İKİZLER: Saka burcundaki gezegen birikimi, size çevrenizi genişletme imkânı getiriyor. 25’inde hızlı adımlar atabilirsiniz. 28’indeki dolunay yakın çevreniz, kardeşler veya iletişimde olduğunuz kişilerle ilgili bazı sonuçlara ve muhasebelere yol açabilir.



YENGEÇ: Saka burcundaki birikim bazı endişeleri öne çıkarabilir. Kendinizi anlamaya çalışın. Finansal konularda, yenilikler gündeme gelebilir. 25’inde sizi zihinsel olarak meşgul eden pek çok konu var. 28’indeki dolunay parasal durumunuza işaret ediyor.



ASLAN: Karşıt burcunuz Saka’da gerçekleşen gezegen birikimi, önemli sonuçlar, değerlendirmeler içine girdiğinizi anlatıyor. Bazı engellerle de karşılaşabilirsiniz. 28’inde burcunuzda gerçekleşen dolunay şahsi alanda sizi daha düşünceli kılıyor.



BAŞAK: Saka burcunda toplanan gezegenler, meşguliyet ve çalışma koşullarınızı gündeme getiriyor. İş hayatında hızlı ilerleme mümkün. Ancak 28’indeki dolunay psikolojinizde bazı korku ya da eksiklik duygularını gündeme getirebilir. Fedakârlık gerekiyor.



TERAZİ: Kendinizi güvende ve yaratıcı hissedebilirsiniz. Severek yaptığınız konular ve sevdiklerinizle bir arada olabileceğiniz imkânlar var. Dolunay gelecekle ilgili beklentilerinizi yeniden değerlendirme zorunluluğu getirebilir. Dengede kalın.



AKREP: Saka burcundaki birikim, sizi daha fazla çaba ve sorumluluk içine itiyor. 28’indeki dolunay iş hayatınız, başarı ve sorumluluklar açısından çok önemli. Esneklik göstermek ve üstlerle tartışmalardan uzak durmak yerinde olacak.

YAY: Çevresel değişiklikler, görüşmeler ve ziyaretler, eğitsel uğraşlar dikkati çekiyor. Düşüncelerinizde yaratıcı olabilirsiniz. 28’indeki dolunay fikirlerinizi öne çıkarıyor. Esnek olmayı gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Öfkelenmemelisiniz.



OĞLAK: İş hayatında yeni projeler ya da fikirler üzerinden gidebilirsiniz. Sorumluluklarınız da yüksek. 25’inde iş ortamında hızlı karar almanız gerekebilir. 28’indeki dolunay sizi krize sokabilecek bir konuda test edebilir. Sezgilerinize güvenin.



SAKA: Burcunuzda gerçekleşen gezegen birikimi, kendinize güvenebileceğiniz koşullar getiriyor. 25’inde sevdiğiniz konularda fırsatlar var. Kendinizi sahnede daha akıcı hissedebilirsiniz. 28’indeki dolunayda dikkatli olmak gerekebilir. Sakin kalın.



BALIK: Sizi bekleten veya izole eden koşullar var. Hapsedilmiş gibi hissedebilirsiniz. 25’inde aileniz ya da gayrimenkulle ilgili bir konu öne çıkabilir. 28’indeki dolunayda, iş konularına bilinçli yaklaşmalısınız. Bazı gerginlikler yaşanabilir.



NOT: Haftalık yorumlarınızda özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.



