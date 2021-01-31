Bu hafta size ne getirecek?

28’inde gerçekleşen sert dolunayın ardından bu dönemde, çatışma çıkaran koşullara, inatlaşmalara özellikle dikkat etmeliyiz. Boşalmak üzere olan yüksek bir fiziksel enerji var. Bu enerjinin uygun şekilde boşalması için esnek davranmalı, özellikle kişilik çatışmalarına girmemeliyiz. 1 Şubat’ta Venüs de Saka burcuna girerek bizi ilişkilerimizde, aşkta daha akılcı, ancak biraz mesafeli kılıyor. Yine de grup çalışmaları için uygun koşullar mümkün. Özellikle 4’ü civarında esnek ve anlayışlı olmaya bakalım. Duygusal patlamalar ya da kıskançlıklar gündeme gelebilir. 6’sı civarında aşkta sorumluluklar dikkati çekiyor. Aşk olsa da belirli sınırlamalar, görevler veya kısıtlamalar gündeme gelebilir.

Ay takvimi

31 Ocak Pazar Düşüncelerimizi uygulanabilir hale getirebiliriz. Önyargılardan kaçınalım.

1 Şubat Pazartesi Eksik işleri düzeltmek, tamamlamak mümkün. İlişkiler önem kazanıyor.

2 Şubat Salı İlişkilerimizde denge ve uyum yaratabiliriz. Sözlerimiz havada kalmamalı.

3 Şubat Çarşamba Sabah huzursuzluklar ya da endişe içeren koşullarla karşılaşabiliriz.

4 Şubat Perşembe Duygusal açıdan yoğun bir gün. Tutkularımızla hareket edebiliriz.

5 Şubat Cuma Belirli fikir ayrılıklarına dikkat etmeli ve olaylara objektif bakmalıyız.

6 Şubat Cumartesi Yeni şeyler öğrenmekten keyif alabiliriz. Hareketsiz kalmayalım.

KOÇ

Saka burcundaki gezegen birikimi size yeni hevesler, imkânlar getiriyor. Aşkta dengeli kalmalısınız. İşlerinizi düzene koymak önem kazanıyor. 1’i civarında değişiklikler yaşanabilir. 4’ü civarında duygusal sürtüşmeler, endişeler gündeme gelebilir.

BOĞA

Gezegen birikimi sizi gayretli ve kararlı kılıyor. Mars da burcunuzda iken yeni çıkışlar yapabilirsiniz. 1’i civarında hızlı değişiklikler mümkün. İşle ilgili görüşmeler, anlaşmalar öne çıkabilir. 4’ü civarında sakin ve dengeli kalmaya bakın.

İKİZLER

Çabalarınızın sonuçlarını alabileceğiniz günlerdesiniz. Yeni insanlar, hayatınıza pozitif koşullar getirebilir. 1’i civarında ev ve ailenizi ilgilendiren işlerde değişiklik gündeme gelebilir. Eğitimde ve medyayla ilgili konularda destekler mümkün.

YENGEÇ

Endişe ve korkulardan uzak durmalısınız. Yakın çevrenizde görüşmeler, zihinsel uğraşlar dikkat çekiyor. 1’i civarında işle ilgili değişikliklere gidebilirsiniz. 4’ü civarında yapabileceğinizin en iyisini yapma imkânınız olabilir.

ASLAN

Karşıt burcunuz Saka’daki gezegen birikimi ilişkileri, önemli değerlendirmeleri, sonuçları gündeme getiriyor. Tek başına karar vermek, harekete geçmek kolay olmayabilir. İşiniz, parasal konular ve becerilerinizle daha fazla ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK

Zihinsel açıdan hareketli günlerdesiniz, enerjinizi iyi kullanmalısınız. Yeni başlangıçlar yapma imkânınız var. 1’inde girişimler, değişiklikler ve kendinizi öne çıkarabileceğiniz fırsatlar bulabilirsiniz. 4’üde düşüncelerinizde esnek olmalısınız.

TERAZİ

Gezegen birikimi, kendinizi geliştirme ve değişik şeyler öğrenme imkânı sunuyor. Kontrol dışı durumlar, hassasiyetler var. 1’inde iş ve hizmet konularında sizi uğraştıran durumlarla karşılaşabilirsiniz. 4’ünde harcamalara dikkat edin!

AKREP

Önemli bitişler ve başlangıçlar söz konusu. İşle ilgili hedefleri, beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz. 1’inde mesleki alanda belirli değişiklikleri, eksikleri görmek gerekebilir. 4’ünde gayretlisiniz. Karşılıklı konularda sakin kalın.

YAY

Zihinsel açıdan verimli ve meraklı olabileceğiniz günlerdesiniz. İş konularında adımlar dikkat çekici olabilir. 1’inde iş ve sorumluluklar alanında değişiklikler ve esneklik göstermeniz gereken uğraşlar gündeme gelebilir. 4’ünde ölçülü olmaya bakın.

OĞLAK

Yeteneklerinizi ve işe yönelik konuları öne çıkaran gelişmeler dikkat çekebilir. Kişisel gücünüzü ve kapasitenizi ortaya koyabilirsiniz. 4’ü civarında gelecek yönünde gayretli ve mücadelecisiniz. Dönüşüm içeren hedefler gündeme gelebilir.

SAKA

Pek çok gezegen burcunuzda ilerlerken şahsi alanda kendinizi yenileyebileceğiniz, başlangıçlar yapabileceğiniz güzel fırsatlar bulabilirsiniz. 1’inde ortak imkânları değerlendirmeye bakın. Venüs de size daha olumlu ilişkiler getirebilir.

BALIK

Saka burcundaki birikim, gizli, kontrolünüz dışındaki koşullara dikkat çekiyor. 1’inde eşinizle ya da ortaklı iş yaptığınız kişilerle ilgili konulara dikkat etmelisiniz. 4’ünde düşünce ve duygularınızı kolay ve başarıyla sergileyebilirsiniz.