Bu hafta size ne getirecek?

11’indeki yeniay öncesinde stresli ve yorucu görünümler var. İlişkilerimizde ve mutluluk arayışımızda bizi kırılgan ya da daha katı hale getiren durumlar yaşayabiliriz. Ancak sürprizler de bakış açımızı değiştirebilir. 10’u civarına dikkat edelim. Bu tarih etrafında zarar veren durumlar, kazalar, hırsızlıklar ya da iletişim problemleri, tartışmalı durumlar bizi zorlayabilir. Daha önlemci olmalıyız. Zira Merkür geri giderken, Mars’tan zarar görüyor. 11’inde Saka burcundaki yeniay ise daha olumlu bir hava getirecek. Özellikle ilişkilerimizde olumlu bir hava yaratmak, yaratıcı konulara yönelmek açısından kendimizi daha iyi motive edebileceğiz.



Ay takvimi



7 Şubat Pazar Sabırsızlığın yol açabileceği durumlara karşı akılcı olmaya bakalım.

8 Şubat Pazartesi Psikolojik açıdan rahat değiliz. Duyguları zayıflatan durumlar var.

9 Şubat Salı Ay’ın ışığı küçülürken kendimizi depresif hissedebiliriz.

10 Şubat Çarşamba Gerçekçi olmalıyız. Belirli konularda beklemeler var, sabretmeliyiz.

11 Şubat Perşembe Yeniay ile umut vadeden koşullar var. Gelecek düşünceleri ön planda.

12 Şubat Cuma Öğleden sonra hayallerimiz ve yaratıcılığa zaman ayırabiliriz.

13 Şubat Cumartesi Kolayca etki altında kalıyoruz. Dağılmamak, özenli davranmak gerekiyor.





KOÇ: Saka burcundaki birikim sizi gelecek yönünde düşünmeye yöneltiyor. 11’ine kadar olan dönemde, işe ait konularda sıkışmalar bekleyebilirsiniz. 8’inde pek çok şeyi gözden geçirmek gerekiyor. 11’iyle birlikte ilişkilere önem verebilirsiniz.



BOĞA: İşlerinizde artışlar oluyor ve yükleriniz artıyor. Ancak 8-11 Şubat’ta iyimser olmalısınız. Saka burcundaki yeniay, size mesleki alanda karar vermek ve öne çıkmak konusunda destek sağlıyor. Sizden beklentileri iyi yönetmeye başlayabileceksiniz.



İKİZLER: Saka’daki birikim burcunuzu olumlu etkiliyor. Kendinizi yaratıcı hissedebilirsiniz. 8-11 Şubat’ta bazı aksaklıklar, endişeler baş gösterebilir. 11’i sonrasında aşkta ve hayatın keyif veren alanlarında pozitif olabileceğiniz imkânlar var.



YENGEÇ: Saka’daki birikim hayatınıza değişim ve psikolojik açıdan yenilenme getiriyor. Bazı endişeler ya da huzursuz edici olaylar gündeme gelse de 11’inden sonra daha bilinçli kararlar verebileceksiniz. 11’i sonrasında evinize odaklanabilirsiniz.

ASLAN: Karşıt burcunuz Saka’daki birikim, size önemli sonuçlar getirmeye devam ediyor. 8-11 Şubat’ta önlemci olmaya bakın. 11’i sonrasında evlilikte ve karşılıklı konularda, yakın çevrenizde iletişim ve değişiklik, hareketlilik dikkat çekecek.



BAŞAK: Saka’daki gezegen birikimi, çalışma koşullarınız açısından meşgul edebilir. 8-11 Şubat’ta koşullar istediğiniz gibi olmayabilir. 11’i sonrasında kazançlarınızı, maddi konuları ve işinize yönelik durumları iyi değerlendirmeye başlayabilirsiniz.



TERAZİ: Saka’daki birikim burcunuzu çok olumlu şekilde etkiliyor. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu dönemde sabretmekte fayda var. 11’i sonrasında kendinizi dümende hissedebileceksiniz. Aşkta istikrarlı olabilirsiniz.



AKREP: Saka’da süren gezegen birikimi, bitiş ve başlangıçlara; evinizi, ilişkilerinizi ilgilendiren kararlara işaret ediyor. Mesleki alanda ilerlemekten çok kendi özelinizde daha aktif olabilirsiniz. 11’i sonrasında ilişkilerde hassasiyetler artabilir.



YAY: Saka’daki birikim sizi iletişim, eğitim ve yakın çevrenizdeki hareketlilik açısından meşgul kılıyor. 8-11 Şubat’ta parasal konularda önlemci olmalısınız. 11’i sonrasında beklentilerinizde şanslı olabilirsiniz. Aşkta pozitif durumlar içindesiniz.



OĞLAK: Saka’daki gezegen birikimi, iş ve para konularını öne çıkarıyor. 8-11 Şubat’ta kişisel alanda, ailenizi ilgilendiren işlerde problemler ya da sabırlı olmayı gerektiren durumlar var. 11’iyle birlikte işe yönelik hedeflerde ilerleme dikkat çekecek.



SAKA: Burcunuzdaki birikim sayesinde kendinizi yeni girişimler ve istekler içinde bulabilirsiniz. Güneş size yeni adımlar atma isteği getiriyor. Bugünler++de sabırlı olmak gerek. 11’indeki yeniayla birlikte, pek çok alanda olumlu gelişmeler var.



BALIK: Saka burcundaki birikim, bekleme ve izolasyon koşullarına dikkat çekiyor. 8-11 Şubat’ta beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz. 11’i itibarıyla eşinizin maddi durumu ya da borç ve alacaklarınızla ilgili konularda çözümler gündeme gelebilir.