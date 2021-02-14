Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta Ay büyürken hızlı hareket etme ve kendimizi anlatma imkânına sahibiz. 15 Şubat’ta çok güçlü enerjiler saklı. İletişimde ve düşüncelerimizi faydalı şekilde kullanma konusunda ilginç fırsatlar bulabiliriz. Eğitsel işler, yabancılarla ilgili gelişmeler, akademik uğraşlar açısından şanslı adımlar mümkün. Aynı zamanda ilişkilerimizi geliştirmek ve yeniden uyum yaratmak açısından uygun şartlar var. Sarsıcı değişiklikler, bizi huzursuz eden bazı koşullar gündeme gelebilir. 17-19 Şubat günlerinde beklenmedik durumlar, gerilimler, sarsıcı olaylar dikkat çekebilir. İstikrar bulmakta zorlanabiliriz. 18 Şubat’tan itibaren Balık burcu başlarken, daha esnek davranmak durumundayız. 20 Şubat civarında aşkta ve beğenilerimizde bazı tartışmalar gündeme gelebilir.



AY TAKVİMİ



14 Şubat Pazar Günün ilk yarısında hayalci olabiliriz. Akşam saatlerinde enerjik olacağız.

15 Şubat Pazartesi Cesaret göstermek ve yenilik yapmak konusunda şanslıyız.

16 Şubat Salı Sabahı iyi değerlendirmeye bakalım. Yeni adımlar destekleniyor.

17 Şubat Çarşamba Temkinli olmak gerekiyor. Kendimizi ani durumlar içinde bulabiliriz.

18 Şubat Perşembe Acele etmemeliyiz. Gün içinde kazalar, aksilikler gündeme gelebilir.

19 Şubat Cuma İşler istediğimiz hızda ilerlemeyebilir. Sakin davranmaya ihtiyacımız var.

20 Şubat Cumartesi Bugün zekâmızı ve yeteneklerimizi akıcı şekilde kullanabiliriz.



KOÇ: İlişkilerinizi gündeme getiren gelişmeler var; çevresel koşulların değiştiğini görebilirsiniz. 15 Şubat civarında yeni adımlar atabilirsiniz. 18 Şubat’a kadar niyetleriniz sizi meşgul edebilir. Karşıtlıklara özen göstermek gerekebilir.



BOĞA: İş ortamınızı ilgilendiren konulara önem verebilirsiniz. 15 Şubat civarında ani durumlar söz konusu olabilir 18 Şubat sonrasında yumuşak koşullar gelişebilir. Planlı davranmalısınız. 19’unda harcamalara dikkat etmek gerekebilir.



İKİZLER: Saka burcundaki gezegenler, yaratıcılıkta, aşkta akıcı enerjiler getiriyor. 15 Şubat’ta yeni beklentiler içindesiniz. 18 Şubat sonrasında iş kaynaklı durumlar hız kazanabilir. Birden fazla işin gündeme gelmesi organize olmayı gerektiriyor.



YENGEÇ: Endişe yaratan ya da sizi huzursuz eden durumlarla karşılaştınız. 15 Şubat’ta hedeflerinizde hızlı ve cesur davranabilirsiniz. Dengeler değişirken, 18 Şubat sonrasında geniş düşünebileceğiniz imkânlar gündeme geliyor; iddialı olabilirsiniz.



ASLAN: Zihinsel açıdan aktif bir dönemdesiniz. Karşıtlıklar, dışsal koşullar da söz konusu. 15 Şubat’ta cesur adımlar atabilirsiniz. 18 Şubat sonrasında fedakârlıklara dikkat etmelisiniz. 19 Şubat civarında gruplar içinde hareketlilik mümkün.



BAŞAK: İş konularında değişiklikler sizi meşgul ediyor. 15 Şubat civarında bir kriz karşısında soğukkanlı olmalısınız. 18 Şubat sonrasında evlilik ve ortaklıklar dikkatinizi çekebilir. 19 Şubat civarında mesleki alanda mücadeleci ve aktifsiniz.

TERAZİ: Önemli girişimler ve istekler gündeme gelebilir. Olayları yönlendirme konusunda başarılısınız. 18 Şubat sonrasında çalışma konuları, düzen ve sağlık konuları gündeme gelebilir. 19 Şubat civarında uzaklarla ilgili işlere odaklanabilirsiniz.



AKREP: Bazı gizli durumlar huzursuzluk yaratabilir. Son zamanlarda, evinizi, özel hayatınızı ilgilendiren konularda yoğunlaşmalar yaşadınız. 18 Şubat sonrasında sezgilerinizden yararlanabileceksiniz. 19 Şubat civarında önlemci olmaya bakmalısınız.



YAY: Gelecek yönünde planlar gündeme geliyor. 15 Şubat’ta sizi sahneye çıkarabilecek imkân ve girişimler var 18 Şubat sonrasında ailenizi ilgilendiren işler öne çıkabilir. Cesur davranabilirsiniz. 19 Şubat’ta evliliğe dikkat gerekebilir.



OĞLAK: İş yeteneklerinizi ve para durumunuzu ilgilendiren kararlılık devam ediyor. 18 Şubat sonrasında yakın çevrenizle iletişimde esnek olma gereği artabilir. 19 Şubat civarında ise özellikle çalışma ortamında daha esnek olmak gerekiyor.



SAKA: Kişisel alanda ilerleme ve yeni adımlar içindesiniz. 15 Şubat civarında eğitsel konularda başarılı adımlar atabilirsiniz. 18 Şubat sonrasında parasal destek bulmak önem taşıyabilir. 19 Şubat civarında yaratıcı konularda öne çıkmak mümkün.



BALIK: Sizi psikolojik açıdan etkileyen durumlar var. Miras ya da borç konularında değişiklikler gündeme geliyor. 15 Şubat civarında para kazanma konusunda yeni fikirler, girişimler mümkün. 19 Şubat civarında ailevi konularda çaba gerekebilir.