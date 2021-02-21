Bu hafta size ne getirecek?

İletişim gezegeni Merkür bugün düzelirken yeni haberleri de gündeme getirebilir. Beklemede kalan konular ve yeni fikirler öne çıkmaya başlıyor. Bu dönemde, hızlanan bir gündem söz konusu. Ay’ın büyümekte olacağı 23-27 Şubat tarihlerinde olaylar hızlı akabilir ve bizi de belirli sonuçlara daha çabuk götürebilir. 25’inden itibaren Balık burcuna ilerleyen Venüs, duygusal paylaşımlara, anlayışa işaret ediyor. Aşkta verici olabileceğimiz bir dönem başlıyor. 26’sı civarında yenilikleri iyi kullanabiliriz. 27’sindeki dolunay düzene girmek ve iş konularında belirli kararlar vermek için önemli olacak.



Ay takvimi



21 Şubat Pazar Düşüncelerimizi hızlı ifade edebiliriz. Akşamı iyi değerlendirebiliriz.

22 Şubat Pazartesi Duygusal açıdan olumlu koşullarda, anlayış geliştirebileceğimiz bir gün.

23 Şubat Salı Ailevi konulara vurgu var. Daha hayalci olabileceğimiz bir gündeyiz.

24 Şubat Çarşamba Günün ilk yarısında işler pek rahat akmayabilir, akşam daha olumluyuz.

25 Şubat Perşembe Karşılıklı görüşmelerde esneklik yararlı olacak. Çok şey öğrenebiliriz.

26 Şubat Cuma Sabırlı davranmakta fayda var. Gurur yaptığımız konularda zorlanabiliriz.

27 Şubat Cumartesi Dolunay yeteneklerimize odaklanmak için uygun koşullar getiriyor.



KOÇ: Saka burcundaki gezegenler hareketli koşullar sunuyor. 23 Şubat civarında ailevi bir konuda adımlarınızı hızlandırabilirsiniz. 25 Şubat sonrasında aşkta hassas koşullar gündeme gelebilir. 27 Şubat’taki dolunay iş konularını öne çıkarıyor.

BOĞA: Saka burcundaki gezegenler iş hayatınızdaki yüklere, sorumluluklara dikkat çekiyor. 25 Şubat’ta mutluluk getirebilecek imkânlar artıyor. 27 Şubat’taki dolunay yaratıcı alanda, aşkta ya da çocuklarla ilgili konularda belirli sonuçlar getiriyor.



İKİZLER: Aşkta ve yaratıcı alanda mutlu olabilecek tecrübelere açıksınız. İşle ilgili konular dikkat çekiyor. 25 Şubat sonrasında kariyer fırsatları artıyor. 27 Şubat’taki dolunay iş ve ev arasında pek çok şeyi gözden geçirebileceğinizi anlatıyor.



YENGEÇ: Kendinizi rahat hissedebileceğiniz yenilikler dikkat çekiyor; hafifliyorsunuz. Uzaklar, yeni eğitimler öne çıkıyor. 23 Şubat’ta aktif, yenilik peşinde bir hareketlilik var. 25 Şubat sonrasında aşkta, arkadaşlıklarda olumlu gelişmeler yaşanabilir.



ASLAN: Koşullar sizi hassas kılıyor. Yakın çevrenizle görüşmelerde hareketlilik var. Miras ya da borç gibi konular öne çıkabilir. 23 Şubat civarında gerçekçi olmaya bakın! 27 Şubat’taki dolunay maddi konular ve işe ait değerlendirmeler getiriyor.



BAŞAK: Güneş Balık’ta ilerlerken, muhasebeler ve evlilik gibi ortaklı konularda vurgular artıyor. 23 Şubat civarında ailevi beklentilerde, ümitlerde ilerleme yaşanabilir. 27 Şubat’taki dolunay kişisel istekleriniz yönünde değerlendirmeler getiriyor.



TERAZİ: Kişisel alanda hızlı adımlar atabilirsiniz. 23 Şubat civarında işinizi, ailevi konuları ilgilendiren gelişmeler gündeme gelebilir. Sanatsal uğraşlar hız kazanıyor. 27 Şubat’taki dolunayda, iş, düzen, sağlık alanlarında belirli sonuçlar görülebilir.



AKREP: Ailevi konular, ilişkiler ve psikolojik yönden bağlayan konularda hassasiyet var. Yaratıcı alanda, aşkta mutlu edebilecek gelişmeler de söz konusu. 27 Şubat’taki dolunay, beklentiler ve sosyal alandaki hedefler açısından önemli sonuçlar sunuyor.



YAY: Yakın çevrenizde hareketlilik sürüyor. Hedeflerinizde aktifsiniz. 23 Şubat civarında duygusal yönde hassas kılan konulara dikkat! 27 Şubat’taki dolunay iş ve ev arasında karar vermenizi gerektiren önemli değerlendirmeler getirebilir.

OĞLAK: Para kazandırabilecek imkânlar bulabilirsiniz. İş hayatınız meşgul ediyor. Görüşmelerde olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz. 25 Şubat sonrasında olumlu haberler mümkün. 27 Şubat’taki dolunay olaylara bakış açınızda bazı sonuçlara işaret ediyor.



SAKA: Şahsi alanda kararlı ve inandırıcı olabileceğiniz fırsatlar devam ediyor. 25 Şubat sonrasında para getirebilecek koşullar doğabilir. 27 Şubat’taki dolunay, maddi konular ve sizi endişelendiren durumlar üzerinde karar vermeye yöneltebilir.



BALIK: Güneş’in burcunuza ilerlemesiyle kendinize güveniniz artıyor. 23 Şubat civarında duygusal alanda olumlu adımlar var. Çocuklarınıza, mutlu eden konulara yönelebilirsiniz. 25 Şubat sonrasında aşkta destekleniyorsunuz; değerlendirmeler öne çıkabilir.