Dönüştürücü yeniay

Yeniayla birlikte kararlı bir dönüşüm, olaylara daha derin bakma ve yenilenme isteği artıyor. Yükselen burcunuza göre değerlendirelim.

Yarın Akrep burcunda dikkat çekici bir yeniay gerçekleşiyor. Yeniay haritasında aynı zamanda Akrep burcunun yükseldiğini görüyoruz. Akrep burcunun bu kadar güçlü bir şekilde gündeme gelmesi, kasım ayının ikinci yarısında son derece yoğun, mücadele ve dönüşüm içeren temaların öne çıkacağını gösteriyor. Akrep aynı zamanda ülkemizin burcu ve yeniay haritasında Jüpiter’in üzerine düşüyor. Hatta yeniay derecesinde de Jüpiter’in asaleti olduğunu görüyoruz. Bu durum ideolojik konuları, uluslararası boyuttaki koşulları ve aynı zamanda bazı fırsatları, gelişme olanaklarını da gündeme taşıyor. Diğer yandan yeniay derecesi, yeniay haritasında da Jüpiter ile partil (aynı derecede) altmış derecelik açı içinde duruyor. Tüm bunlar uluslararası boyutta, yeni fikirlerin ve yaklaşımların yenileyici bir yönü olabileceğine işaret ediyor. Savaş ve mücadele gezegeni Mars da Koç burcunda düzgün hareketine dönerken, daha kararlı, mücadeleci, yorucu olsa da yeni adımların dikkat çekeceğini anlatıyor.

Sizler de Akrep burcunun hangi evinizde (tüm burç olarak) olduğuna dikkat edin. Bu evin konularında yeni fırsatlar yanında, daha ciddi ve temelli düşündüğünüz koşulların, girişimlerin öne çıktığını görebilirsiniz. Kararlı bir dönüşüm, olaylara daha derin bakma ve yenilenme isteği artıyor. Aşağıda sizlere yükselen burcunuza göre bazı açıklayıcı değerlendirmeler verdim.

Yükselen burcunuz;

Koç ise başkaları ile ortaklı konularda, finansal alanda yeni imkânlar gündeme gelebilir. Kriz çıkaran, değişime götüren, bazı endişeler yaratabilecek koşullar da var. Paylaşım içeren konulara odaklısınız.

Boğa ise evlilik ve anlaşmalar açısından dikkat çekici değişiklikler gündeme gelebilir. Tek başına hareket etmeniz pek kolay değil, ancak ortaklı işlerde yeni imkânlar da var.

İkizler ise sağlık, düzen ve iş ortamına ait koşullarda yenilenme var. Bu konularda fırsatlar elde edebilirsiniz. Ancak bedensel açıdan yorucu koşullar da olabilir.

Yengeç ise kendinizi ortaya koymak, dikkat çekmek ve yaratıcı konulara yönelmek olumlu sonuçlar getirebilir. Çocuklarınızla, sevdiklerinizle ilgili gelişmeler öne çıkıyor.

Aslan ise ailenizi, evinizi ve yerleşiminizi ilgilendiren konularda yenilikler var. Toprak ve gayrimenkullerle ilgili fırsatlar elde edebilirsiniz.

Başak ise eğitsel uğraşlar ve iletişim açısından yeni fırsatlar gelişebilir. Zihinsel açıdan verimli olabilir. Yakın çevrenizde değişiklikler hızlanabilir.

Terazi ise eşinizin ya da başkalarının kaynaklarından yararlanmak elinizde. Yeni destek arayışları mümkün. İş hayatında ortaklıklardan fayda sağlayabilirsiniz.

Akrep ise şahsi alanda yeni adımlar ve başlangıçlar içindesiniz. Hayatınızın dümenini daha iyi tutabilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde de yeni bir dönem başlayabilir.

Yay ise sonlanmalar ve beklemeler sizi meşgul edebilir. Psikolojik açıdan pozitif olmaya gayret etmelisiniz. Kimi zaman izolasyon içinde kalabilirsiniz. Gereksiz risklere girmemelisiniz.

Oğlak ise mesleki alanda ve hedeflerinizi ilgilendiren konularda kendinizi güçlü hissedebileceksiniz. Sosyal alanda aktif olabileceğiniz günlerdesiniz.

Saka ise kariyer ve unvanınızla ilgili değişiklikler ve size güç kazandırabilecek imkânlar elde edebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz.

Balık ise yeni şeyler öğrenmek, keşfetmek ve kendinizi geliştirmek için çok sayıda imkân var. Uzaklar, yabancılar ya da akademik alanda başlangıçlar gündeme geliyor.