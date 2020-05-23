İkizler’de yeniay neler getiriyor?

Her yöne dağılan ilgiler ve beklenmedik duygusal tepkiler var

Önceki gün İkizler burcunun erken derecelerinde bir yeniay gerçekleşti. Bildiğiniz gibi yeniaylar zamana atılan bir tohum gibidir ve gündemimize gelen yeni koşullara, değişikliklere işaret eder. Bu döneme baktığımızda değişken burçlarda güçlü bir vurgu oluşuyor. Merkür ve Venüs İkizler’de, Mars ise Balık burcunda görülmekte. Yeniay haritasında da yine bir değişken burç olan Yay’ın yükseldiği görülmekte. Dolayısı ile bu dönemde, özellikle 5 Haziran’daki dolunaya kadar çok fazla hareket, iletişimle birlikte zigzaglar, çift durumlar ve tutarsızlıklar gündeme gelebilir. Yay burcu keşfetmek, öğrenmek ve yeni ufuklara açılmakla da ilgilidir. Bu dönemde kendimizi geliştirme yönünde esnek olmamız, fikirlerimizde daha açık bir tutum geliştirmemiz faydalı olacak. Aynı zamanda uzaklarla, yabancılarla ilgili gelişmeler, hayata bakış açımızı, inançlarımızı test edecek durumlarla da karşılaşabiliriz. Yeniayın Mars’la kare açı içinde görülmesi özellikle bu konularda sürtüşme, huzursuzluk ve dengesiz koşullar da getirmekte. Kuşkusuz yeniayın etkisi doğum haritanızda hangi eve düştüğüne göre farklı alanları harekete geçirebilir. Aşağıda yükselen burcunuz açısından önemli temaları kısaca özetlemeye çalıştım.

Eğer yükselen burcunuz Koç ise bu dönemde yakın çevrenizde hareket ve değişiklikler, bolca haber ve iletişim içinde olduğunuz konularda çok hızlı bir tempo söz konusu. Boğa ise kazançlarınız ve harcamalarınız yönünde bazı çift durumlar, endişeler söz konusu. İkizler ise bu dönemde tazelenen enerjiler içindesiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak bir yandan da sizi ilişkilerde bağlayan koşullara dikkat etmeniz gerekebilir. Yengeç ise bu dönemde düşüncelerinizi toparlamaya ihtiyacınız olabilir. Kimi zaman sağlık, hizmet ve uğraştırıcı durumlar oldukça yorucu ve test edici olabilir. Aslan ise bu dönemde gelecek yönünde yeni ümitler, beklentiler öne çıkıyor. Aşk hayatınıza daha çok odaklanabilirsiniz. Başak ise bu dönemde mesleki konularda, sorumluluklarda hareketlilik ve kendinizi daha fazla gösterme imkanı içindesiniz. İşle ilgili hedefler önemli ancak pek çok değişiklik, dalgalanma da söz konusu.

Eğer yükselen burcunuz Terazi ise yeni şeyler öğrenmek, yeni ya da yabancı kişilerle temas kurmak, sosyal alanda aktif olmak mümkün. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili konulara önem vermeniz gerekebilir. Akrep ise bu dönemde endişelendiren konular öne çıkabilir. Düşüncelerinizi aktarma konusunda daha fazla çaba sarfedebilirsiniz. Eşinizin ya da ortağınızın maddi konuları, borçlar sizi meşgul edebilir. Yay ise bu günlerde karşılıklı konular, sizi daha fazla muhasebe yapmaya götüren durumlar öne çıkıyor. Özellikle maddi konularla ilgili yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Oğlak ise bu dönemde sağlık, düzen ve çalışma koşullarınıza daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. Kimi zaman elde olmayan nedenler yüzünden kendinizi kısıtlanmış da bulabilirsiniz. Fiziksel açıdan test edici koşullar olabilir. Saka ise bu dönemde daha olumlu düşünceler ve sizi geliştirebilecek olanaklar var. Yaratıcı alanda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Aşkta da hareketlilik ancak çift durumlar yaşanabilir. Balık ise bu dönemde oldukça değişken koşullar ve sizi her açıdan harekete zorlayan durumlar içinde olabilirsiniz. Mesleki alanda, hedefleriniz yönünde yapacağınız çok şey var. Ev içinde de trafik ve hareketlilik söz konusu.