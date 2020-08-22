Kahramanın savaşı

Mars’ın Koç’taki mücadelesi hepimizi etkiliyor. Mars, önce Satürn, sonra Plüton ile iki kez kare açı yapacak. Mars’ın Satürn ile açıları 24 Ağustos ve 30 Eylül’de, Plüton ile karesi de 9 Ekim ve 23 Aralık’ta gerçekleşecek. Bu tarihlere ve civarlarına özellikle dikkat edelim!



Mitolojik hikâyeler kahramanlarla doludur. Bizler de kendi hikâyemizin kahramanlarıyız. Bu hikâyelerde zor görevler, tuzaklar vardır. Tıpkı şu anda içinde yaşadığımız dönemdeki gibi. Hatırlarsanız bir süredir savaş ve mücadele gezegeni Mars’ın Koç burcundaki uzun transitinden söz ediyoruz. Mars bu burçta 10 Eylül-14 Kasım arasında geri hareket edeceği için gündemimizi meşgul edecek sıkışıklıklardan, bekleme ve yavaşlama gereğinden söz etmiştik. Mars bu süreçte, Oğlak burcunda yer alan Satürn, Jüpiter ve Plüton ile de kare açılar yapacak. Yine hatırlarsanız, Satürn ve Plüton’un yan yana gelmesi, tüm dünyada koronavirüs dâhil pek çok alanda korku, kısıtlama ve içe kapanma getiren, günlük hayatımızı kurallarla, korkularla daraltan gelişmelere işaret etti. Devletler birbirlerini güç savaşı içinde test ediyor. Jüpiter de Oğlak’ta düşük durumda olduğu için, büyüme, öğrenme ve gelişme yerine daha materyalist, hırsların ve acımasızlığın çok daha fazla öne çıktığı bir süreçten geçiyoruz. Neyse ki Jüpiter ve Satürn, aralık ayında Oğlak burcunu terk ederek, Saka burcuna geçecek ve Saka’nın ilk derecesinde birleşmiş olacaklar.



Bu tarihlere dikkat



Ancak bu yılın sonuna kadar uzun bir süre var ve bu sürede Mars önce Satürn ile sonra Plüton ile iki kez daha kare açı yapacak. Mars’ın Satürn ile açıları 24 Ağustos ve 30 Eylül’de, Plüton ile karesi de 9 Ekim ve 23 Aralık’ta gerçekleşecek. Bu tarihlere ve civarlarına özellikle dikkat edelim. Mars-Satürn açısında, Satürn yukarıdan kare açı yaptığı için, mücadele verdiğimiz konularda kilitlenmeler, sertleşme ve aksilikler gündeme gelebilir. Bunu anlamak için Koç burcunun haritanızda hangi evde olduğuna dikkat etmelisiniz. Bu evin konularında otorite figürleri, kurallar ve düzenle çatışma içine girebilirsiniz. Bir bakıma bu açı fiziksel anlamda bizi engelleyen konulara, kimi zaman da çatışma ya da kazalara yol açabilir. Böyle zamanlarda daha sabırlı olmak, daha iyi bir plan yapmak ve öfkemizi dizginlemek, mümkün ise daha yapıcı yönlere kanalize etmek durumundayız. Çok şey başarabiliriz, ancak aceleci olmak yerine, soğukkanlı kalmaya özellikle dikkat edelim.



Transitler ülkemizi ilgilendiriyor



Mars’ın Plüton ile olan açılarında ise büyük güçlerle yüzleşme, korkularımızı yenme ve yine fiziksel açıdan bizi zorlayan, baskılayan konularla karşılaşırız. Böyle bir dönemde, adeta bir kahraman gibi üzerimizde baskı kuran şeyler, korkuyla bizi yıldıran durumlar karşısında sağlam kalmaya ve enerjimizi yapıcı şekilde boşaltmaya çalışalım. Kimi zaman bu ikili şiddet, acımasızlık içeren olaylara da işaret edebilir.



Eğer yükselen burcunuz Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak ise sözünü ettiğim transitleri günlük hayatınız içinde çok daha belirgin şekilde yaşayabilirsiniz. Benzer şekilde, bu burçta doğanlar da Mars’ın enerjik kılan, atılım içeren transitinden daha çok etkilenecekler. Eğer bu dönemde, transit Mars, haritanızdaki Mars ile de sert bir açı kuruyorsa daha dikkatli davranmalı, kaza ya da aksiliklere karşı daha uyanık olmaya çalışmalısınız. Çok hareketli bir dönem bizi bekliyor.



Ülkemizin yükselen burcu Yengeç olduğu için kuşkusuz bu transitler ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. Koç ülkemizin dünya içindeki yerini ve yönetimi açıklayan 10. evinde ilerlerken, yukarıda sözünü ettiğimiz tarihlere daha dikkatli yaklaşmak gerekebilir.