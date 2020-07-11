Kritik yeniay

2020’nin ortasında, pek çok şeyi tartma, muhasebe yapma dönemindeyiz. Koşullar daha derin düşünmeyi, eksikleri görmeyi, yaşadığımız şeyleri artık içselleştirme aşamasına gelebileceğimizi gösteriyor.

Yengeç burcunun son derecelerinde 20 Temmuz’da ikinci bir yeniay gerçekleşiyor. Bu yeniay hem aynı burçta peş peşe ikinci bir yeniay olması hem de Satürn’le karşıt açı oluşturması bakımından çok dikkat çekiyor. Biliyorsunuz Satürn, bir süre Saka burcunda kaldıktan sonra yeniden Oğlak burcuna geri döndü. 2019’un sonu ve 2020’nin ilk aylarında da bu burçta Jüpiter ve Plüton ile birlikte güçlü bir vurgu söz konusuydu. Hatırlayacağınız gibi Satürn ve Plüton’un birleşiminden uzun süre bahsettik. Zira bu baskı yaratan kısıtlamalara, zorunlu bir dönüşüme ve aynı zamanda Yengeç burcunun tam karşısında gerçekleştiği için insanoğlunu baskılayan sınırlamalara, sanki kaçınılmaz bir ölüm ve yeniden doğum temasına işaret ediyordu.

Bu kez 20 Temmuz’daki yeniayın, Satürn ile partil (aynı derecede) karşıt açıda bulunması kuşkusuz yılbaşından bu yana gündeme gelen bu süreçlerin bir tepe noktası olarak yorumlanabilir. Karşıt açılar muhasebe yapma, değerlendirmeye gitme zamanlarına işaret ettikleri için, şimdi yılın tam ortasında kritik bir süreçteyiz. Bu dönemde, özellikle de 20 Temmuz-3 Ağustos arasında kendimizi pek çok konuda yeniden düşünmeye ve sorumluluklarımızı gözden geçirmeye yönelten koşulların içinden geçeceğiz. Bugünlerde önemli bir eşiğin aşıldığını ve bizi uzun süredir meşgul eden konuların çözülebilmesi için sabırlı olunması gerektiğini söyleyebiliriz. Kendi haritanızda Yengeç ve Oğlak burçlarının hangi karşıt evlerde bulunduğuna özellikle dikkat edin. Bu evin konularıyla ilgili zorunlu bir değerlendirme içinde olabilirsiniz. Koşullar daha derin düşünmeyi, eksikleri görmeyi, yaşadığımız şeyleri artık içselleştirme aşamasına gelebileceğimizi gösteriyor.

20 Temmuz’daki yeniay haritasında Saka burcunun yükseldiğini görüyoruz. Saka burcu gelecek yönündeki ümitlerimizi, beklentilerimizi anlatan burçtur. Akılcılığı, toplumsal konuları ve bilginin herkes tarafından anlaşılmasını açıklar ve özgürlüklerle de ilişkilidir. Ancak Satürn’ün de 12’nci eve düştüğünü görmekteyiz. Bu dönemde sosyal konuları, grupları ve gelecek yönünde ümitlerimizi ifade eden konular öne çıksa da belirli kısıtlamalar, engeller ya da gizli kalan şeyler nedeniyle talihsizlikler gündeme gelebilir. Astrolojide 6’ncı ve 12’nci evler uğraştıran, yoran ve çoğu zaman bizi alıkoyan, hapseden koşulları anlatır. Bu dönemde halkı ilgilendiren konularda hassasiyetlerin, rahatsızlıkların ve zayıflatıcı hastalıkların gündemde kalabileceği görülüyor. Bu nedenle sağlık, düzen ve çalışma koşullarımız üzerinde daha özenli davranmalıyız.

Kararlılık yüksek seyrediyor

Yeniay haritasının tepe noktasında ise Akrep burcunun olduğunu görmekteyiz. Akrep de dönüşümü, mücadele gerektiren koşulları ve içerisinde derinlik olan konuları açıklar. 3 Ağustos’a kadar olan dönemde sürekli bir yenilenme teması dikkat çekiyor. Tepe noktasının derece olarak ülkemizin Jüpiter’i üzerine düşmesi, yine de bu dönemde yenilenme, kendi gücünü gösterme alanında belirli fırsatların olabileceğini de gösteriyor. Mücadele ve savaş gezegeni Mars, bu dönemde Koç burcunda ilerlerken, dünyada kendini daha fazla ortaya koyma kararlılığı yüksek seyrediyor. Jüpiter inançlarla ilgili konulara, uluslararası boyutu olan konulara işaret ederken, sınırdaş komşularla ilgili gelişmelerde artan bir hararet olduğunu söyleyebiliriz.