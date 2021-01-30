Saka’da resmigeçit

Gerçekten Saka zamanını yaşıyoruz. Güneş dışında, Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn hepsi aynı burçtalar.

1 Şubat’ta Venüs’ün de Saka burcuna ilerlemesiyle bu burçta adeta bir resmigeçit yaşanıyor. Astrolojide çok sayıda gezegenin bir burçta toplanmasına stelyum adı verilir ve bu durum her zaman dikkat çeker. Zira belirli bir burca yönelik temalar çok daha keskin ortaya çıkar. Gerçekten Saka zamanını yaşıyoruz. Güneş dışında, Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn hepsi aynı burçtalar. Ayrıca Merkür, bugünden başlayarak Saka burcunda geri gitmeye başlayacak ve 21 Şubat’a kadar geri gidecek. Peki, bunlar ne anlama geliyor? Gökyüzünde sabit burçların öne çıktığı görülüyor. Geleceğe yönelik düşünmeyi, ilerlemeyi, sosyal konuları ve eşitlikleri anlatan Saka, Aslan’ın karşısındaki burçtur ve bu nedenle tekil değil çoğul, eşitlikçi ve akılcı, mantıklı uygulamaları açıklar. Saka, Başak kadar olmasa da proleter bir burçtur; zenginliklerin tek elde toplanmasını değil, eşit paylaşılmasını ister. Ancak bu durum çoğu zaman tartışmalara da yol açar. Hatta Saka kimi zaman gücü ele geçirdiğinde kendisi de tek merkezli, sert uygulamalara eğilim gösterebilir. Bu dönemde geçmiş ve gelecek arasında, kurallarla özgürlükler, bireyle toplum arasındaki gerginliklerin, tartışma ve huzursuzluk yarattığını söyleyebiliriz. Özellikle şubat ayının ortalarında 17 Şubat civarında Satürn ve Uranüs arasındaki kare açı ki 2021’de 3 kez tekrar edecek; artan bir gerilim, hem fren yapma hem de aynı anda gaza basma gibi, son derece sarsıcı, değiştirici özellikler taşıyor.

Satürn ve Uranüs karesi sizi nasıl etkiliyor?

Bu sert açı son derece kırılgan, taviz vermeyen, esnek olamayan durumlara işaret ediyor. O yüzden hayatınızda sıkışmış, artık bir seçim yapmak durumunda olduğunuz, sizi ani hareketlere, kararlara yönelten bir süreçten geçmektesiniz. Bu açı 2021 boyunca haziran ve aralıkta da tekrar edecek. Farkındalık önemli ve bu stresle baş etmeyi bilmek gerekiyor.

Yükselen burcunuz Koç ise parasal alanda, iş hayatında ve gelirlerinizi, harcamalarınızı ilgilendiren konularda yenilikler, ani durumlar ve değişiklikler ağır basıyor. Ancak gelecek yönünde istikrarlı adımlar atmak istiyorsunuz ve bu durum planlarınızı, hedeflerinizi değiştirmenize yol açabilir.

Boğa ise kişisel planda büyük değişiklikler, bağımsız ve farklı bir şekilde ilerlemek isteyebilirsiniz. Ancak işinizde, konumunuzda ve statünüzü ilgilendiren alanlarda sorumluluklarınız da fazla. Bunları aynı anda nasıl gerçekleştirebilirsiniz sorusu üzerinde esnek düşünmelisiniz.

İkizler ise kontrol edilemeyen bazı riskler, hesapta olmayan gelişmeler ve bilinçaltınızda yepyeni açılımlar var. Diğer yandan düşüncelerinizi düzene koymak, yeni insanlarla, yabancılarla ve akademik alanda istikrarlı ve ileriye yönelik işler de yapmak istiyorsunuz. Bu süreç zihinsel planda sizi geriyor olmalı.

Yengeç ise gelecek yönünde yeni adımlar atmak isteği öne çıkıyor; hedeflerinizi yeniliyor ve alışkanlıklarınızı aşıyorsunuz. Ancak parasal alanda sizi bağlayan durumlar, ortaklıklar ya da borçlar yüzünden kendinizi arada sıkışmış hissedebilirsiniz.

Aslan ise iş hayatında sürprizler, ani değişiklikler ve farklı şeyler yapma isteği ağır basıyor. Bir yandan da ortaklıklar, evlilik ya da sizi ilişkiler yoluyla bağlayan, kimi zaman karşıt duran kişiler de var.

Başak ise yeni bakış açıları, yabancılarla, eğitimle ilgili gelişmeler size yeni açılımlar ve olasılıklar sunuyor. Medya ve uzaklarla ilgili yenilikler mümkün. Ancak belirli bir iş konusu, organizasyonla ilgili sorumlu olduğunuz işler yüzünden bu yenilikleri esnek bir şekilde yapabilirsiniz.

Terazi ise finansal alanda, borç-alacak ya da miras konularında, eşinizle yaptığınız işlerde ani değişiklikler, ortaklı alanda inişli çıkışlı, sürpriz koşullar var. Bir yandan da yaratıcı olduğunuz konularda, aşkta ve çocuklarla ilgili konularda istikrarlı ve dengeli gitmek istiyorsunuz. Ortaya çıkan dengesizlikler para durumunuzu ve spekülatif konuları riskli kılıyor.

Akrep ise büyük değişiklikler ve yenilikler söz konusu. Evlilikte ani değişiklikler, uyanışlar yanında yeni ya da ani ilişkiler var. Ancak eve, büyüklere, aileye yönelik sorumluluklar, kimi zaman büyük bir yük ya da gerginlik kaynağı olabiliyor.

Yay ise iş ve çalışma koşullarında sürekli güncellenen yeni durumlar ve belirli bir istikrarsızlık ya da değişim isteği vurgulanıyor. Zihinsel alanda belirli konuları, işleri düzene ve istikrara kavuşturmak ayrı bir önem taşıyor.

Oğlak ise yaratıcı alanda yepyeni imkânlar, orijinal davranma ve riske girme isteği var. Fakat bir yandan da parasal alanda, nakit durumlar içinde daha kontrollü ve gerçekçi de olmak gerek.

Saka ise bu süreçte evde ve ailevi konularda, yerleşimle ya da baba ile ilgili alanlarda kopmalar, değişiklikler içinde. Fakat Satürn de sizi yeni bir düzen ve sorumluluk altına almaya çalışıyor.

Balık ise bu süreçte düşüncelerinde, eğitimde, yakın çevresinde, kısaca zihinsel alanda son derece yeni ve daha özgün şeyler ortaya koyabilir. Ancak kariyerde dengesizlikler, beklenmedik ve kontrol edilmesi zor olan durumları da iyi yönetmek ve yönlendirmek gerekiyor.