Sarsıcı bir dolunay

Değişmez gibi görünen koşulları aniden yenileyen bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde halkı ilgilendiren konularda yüksek bir gerginlik, huzursuzluk gündeme gelebilir.

31 Ekim’de Boğa burcunda dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar biriken enerjinin boşaldığı, hayatımıza farkındalık getiren zamanlardır. Bu dolunayın dikkat çeken yanı ise Boğa burcundaki Uranüs’le partil birleşim yaparak, çok keskin bir görünüm sunması. İstikrar ve güveni temsil eden Boğa’da, Ay’ın Uranüs ile yan yana gelmesi, karışık, sarsıcı ve uyandırıcı yönler gösteriyor. Dolunayın Uranüs’le birleşiyor olması büyük bir gücün pek çok şeyi yerinden oynatabileceğini gösteriyor. Sağlam olduğunu sandığımız şeylerde, parasal konularda ya da sahip olduklarımız açısından -ki buna ilişkilerimiz de dahil- daha kopartıcı, aniden değiştirici durumlarla karşılaşabiliriz. Ülkemiz coğrafyasında, yine Boğa burcu yükseldiği için, sözünü ettiğimiz ani, sarsıcı koşulların aynı zamanda uyandırıcı gelişmelerin belirginleşebileceğini söyleyebiliriz. Böyle bir dönemde halkı ilgilendiren konularda yüksek bir gerginlik, huzursuzluk gündeme gelebilir.

Yükselen burcunuz;

Koç ise kaynaklarınız, birikimleriniz ve para konularında alternatifler gündeme gelebilir, beklenmeyen durumlarla da karşılaşabilirsiniz. İş hayatında yeni koşullar doğabilir.

Boğa ise kişisel alanda özgürlük ve yenilik isteyebilirsiniz. Bu istek ailevi konuları etkileyebilir. Eski bağlar ve ilişkiler değişebilir. Önceliklerinizin değişmesi mümkün.

İkizler ise riskli konularda dikkat etmelisiniz. Koşullar maddi durumunuzu etkileyebilir. Psikolojik açıdan geride bıraktığınız, bilinçaltında uyandığınız durumlar da olabilir.

Yengeç ise gelecek beklentilerinizde değişiklikler, uyanışlar söz konusu olabilir. İş hayatında yeni ilgi alanları planlarınızı değiştirebilir.

Aslan ise iş hayatınızda, statünüzü ve toplum içindeki koşullarınızı ilgilendiren konularda yenilikler, uyanışlar ve ani durumlar var. Evlilik ya da iş ortaklıklarında yepyeni koşullar gündeme gelebilir.

Başak ise yeni imkânlar, insanlar ve yerlerle ilgili ilginç uyanışlar yaşayabilirsiniz. Uzaklardan, yabancılardan kaynaklanan konular, akademik alanda ya da medya içinde gündeme gelen şaşırtıcı yenilikler olabilir.

Terazi ise ortaklı finansal işlerde, eşinizin maddi konularında ya da miras, paylaşımlarda ani değişiklikler mümkün olabilir. Sizi endişelendiren bir durum, ani bir olay içinde de olabilirsiniz.

Akrep ise evlilikte, anlaşmalarda ani koşullar ortaya çıkabilir. Sağlam görülen bir ilişki aniden değişebilir. İkili ilişkilerde uyanışlar ve yönünüzü değiştirebilecek imkânlarla karşılaşabilirsiniz.

Yay ise kendinizi, iş ortamını ilgilendiren konularda beklenmedik koşullar içinde bulabilirsiniz. Düzen ve sağlık konusunda ani durumlar gündeme gelebilir.

Oğlak ise özellikle aşk hayatında, yaratıcı konularda heyecan ve anilik gündeme gelebilir. Çocuklarla ilgili konuların yanı sıra ani harcamalar da mümkün.

Saka ise ev, yerleşim ve toprakla ilgili konularda bazı değişiklikler, kimi zaman şartları yenileyen huzursuzluklar yaşanabilir.

Balık için ise eğitimde, özellikle zihinsel planda hareketlilik, yeni bilgiler var. Yakın çevrede kardeşlerle, komşularla ilgili yeni koşullar, değişiklikler gündeme gelebilir.